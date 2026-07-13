Строительство дорог привело к неожиданной находке: в Ираке обнаружили древнюю косметику и зеркала (фото)

Строительство дорог в Ираке привело к важным археологическим находкам, которые проливают новый свет на историю Курдского региона. Спасательные раскопки, проведенные вблизи Эрбиля, выявили следы поселений парфянского, сасанидского и раннеисламского периодов.

Эти открытия были сделаны в ходе реализации двух отдельных инфраструктурных проектов, что свидетельствует о том, что значительная часть древнего прошлого этого региона оставалась скрытой под современными дорогами и полями, пишет Arkeonews.

Одни раскопки проводились вдоль автомагистрали Эрбиль–Коя, где археологи обнаружили керамические кувшины, обломки гончарных изделий, зеркала, косметические приспособления, которые, как считается, использовались для нанесения макияжа на глаза, а также печать.

Эти открытия были сделаны в ходе реализации двух отдельных инфраструктурных проектов Фото: PUKMEDİA

Управление по делам древностей Кои датирует эти предметы периодом Сасанидов, который длился с III по VII век н. э. По данным PUKmedia, археологи определили два важных места ещё до начала строительства дороги. В 2022 году управление обратилось с просьбой предоставить разрешение на начало раскопок совместно с китайским университетом, но проект был отложен из-за отсутствия финансирования. Ситуация изменилась, когда строительство дошло до заповедной зоны, и дорожная компания согласилась профинансировать археологические работы.

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Полевые работы начались в конце мая и в основном были завершены в течение месяца. Сейчас специалисты очищают, документируют и исследуют каждый предмет, прежде чем сделать окончательные выводы. Хотя коллекцию связывают с периодом Сасанидов, точный возраст и назначение каждого предмета будут определены в результате дальнейшего лабораторного анализа.

Печать может оказаться особенно ценной, если удастся расшифровать надпись на ней или распознать рисунок. Между тем зеркала и косметические принадлежности являются редкими свидетельствами ухода за собой и повседневной жизни того периода.

Осколки керамики, обнаруженные на этих участках, относятся к парфянскому, сасанидскому и раннеисламскому периодам Фото: PUKMEDİA

Вторые спасательные раскопки проводятся вдоль расширяемой 150-метровой кольцевой дороги Эрбиля. Археологи обнаружили 14 археологических памятников, простирающихся от дороги Касназан в направлении дороги Мосул–Гопал.

Раскопки проводятся под наблюдением Главного управления по древностям, Управления по древностям и культурному наследию Эрбиля и археологов из Университета Салахаддина. Представители властей заявили, что строительство на территории охраняемых зон не может продолжаться до завершения археологических исследований.

Фрагменты керамики, обнаруженные на этих участках, относятся к парфянскому, сасанидскому и раннеисламскому периодам. Такой широкий временной диапазон свидетельствует о том, что поселения в окрестностях современного Эрбиля существовали на протяжении нескольких значительных политических перемен. Исследователи пока не установили, были ли эти места деревнями, фермами, торговыми центрами или административными пунктами, но дальнейший анализ может дать более четкие ответы.

Современный Эрбиль вырос вокруг древнего города Арбела, одного из важнейших политических и религиозных центров древней Месопотамии. После падения Ассирийской империи город вошёл в состав империй Ахеменидов, Селевкидов, Парфян, а впоследствии — Сасанидов. В парфянский период Арбела была тесно связана с Королевством Адиабена, которое занимало стратегическое положение между Римской и Парфянской империями. В начале III века н. э. сасанидский правитель Ардашир I разгромил парфян, переведя регион под контроль Сасанидов вплоть до исламских завоеваний в VII веке.

Второй этап спасательных раскопок проводится вдоль расширяемой 150-метровой кольцевой дороги Эрбиля Фото: Kurdistan 24

Керамика является одним из наиболее ценных источников археологической информации, поскольку её форма, методы изготовления и состав глины могут свидетельствовать о торговых связях, культурных влияниях и взаимоотношениях между поселениями. Печати могут свидетельствовать об административной деятельности, праве собственности и официальных функциях, тогда как личные предметы, такие как зеркала и косметические принадлежности, дают редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь, которая часто остается без внимания в письменных источниках.

Эрбиль известен своей древней цитаделью, возвышающейся на большом поселенческом кургане, сформированном тысячелетиями непрерывного проживания. ЮНЕСКО отождествляет это место с древней Арбелой и отмечает, что курган содержит более 30 метров археологических отложений, свидетельствующих о развитии городской жизни в Месопотамии.

Последние раскопки показывают, что история региона уходит далеко за пределы знаменитой цитадели, а важные археологические находки до сих пор сохраняются под территориями, которые сейчас застраиваются современной инфраструктурой.

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