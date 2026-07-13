Будівництво доріг привело до несподіваної знахідки: в Іраку виявили давню косметику та дзеркала (фото)

Будівництво доріг в Іраку призвело до важливих археологічних знахідок, які проливають нове світло на історію Курдського регіону. Рятувальні розкопки, проведені поблизу Ербіля, виявили сліди поселень парфянського, сасанідського та ранньоісламського періодів.

Ці відкриття були зроблені під час реалізації двох окремих інфраструктурних проєктів, що свідчить про те, що значна частина стародавнього минулого цього регіону залишалася прихованою під сучасними дорогами та полями, пише Arkeonews.

Одні розкопки відбувалися вздовж автомагістралі Ербіль–Коя, де археологи виявили керамічні глечики, уламки гончарних виробів, дзеркала, косметичні прилади, які, як вважається, використовувалися для нанесення макіяжу на очі, а також печатку.

Ці відкриття були зроблені під час реалізації двох окремих інфраструктурних проєктів Фото: PUKMEDİA

Управління старожитностей Кої датовує ці предмети періодом Сасанідів, що тривав з III до VII століття н. е. За даними PUKmedia, археологи визначили дві важливі локації ще до початку будівництва дороги. У 2022 році управління звернулося з проханням надати дозвіл на початок розкопок спільно з китайським університетом, але проєкт було відкладено через відсутність фінансування. Ситуація змінилася, коли будівництво дійшло до заповідної зони, і дорожня компанія погодилася профінансувати археологічні роботи.

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Польові роботи розпочалися наприкінці травня і були здебільшого завершені упродовж місяця. Зараз фахівці очищують, документують та досліджують кожен предмет, перш ніж зробити остаточні висновки. Хоча колекцію пов'язують із періодом Сасанідів, точний вік та призначення кожного предмета буде визначено в результаті подальшого лабораторного аналізу.

Печатка може виявитися особливо цінною, якщо вдасться розшифрувати її напис або розпізнати малюнок. Тим часом дзеркала та косметичні інструменти є рідкісними свідченнями догляду за собою та повсякденного життя того періоду.

Фрагменти кераміки, виявлені на цих ділянках, датуються парфянським, сасанідським та ранньоісламським періодами Фото: PUKMEDİA

Другі рятувальні розкопки проводяться вздовж розширюваної 150-метрової кільцевої дороги Ербіля. Археологи виявили 14 археологічних пам'яток, що простягаються від дороги Касназан у напрямку дороги Мосул–Гопал.

Розкопки проводяться під наглядом Головного управління старожитностей, Управління старожитностей та культурної спадщини Ербіля та археологів з Університету Салахаддіна. Представники влади заявили, що будівництво на території охоронюваних зон не може продовжуватися до завершення археологічних досліджень.

Фрагменти кераміки, виявлені на цих ділянках, датуються парфянським, сасанідським та ранньоісламським періодами. Такий широкий часовий діапазон свідчить про те, що поселення на околицях сучасного Ербіля існували упродовж кількох значних політичних змін. Дослідники ще не встановили, чи були ці місця селами, фермами, торговими центрами чи адміністративними пунктами, але подальший аналіз може дати чіткіші відповіді.

Сучасний Ербіль виріс навколо стародавнього міста Арбела, одного з найважливіших політичних і релігійних центрів стародавньої Месопотамії. Після падіння Ассирійської імперії місто увійшло до складу імперій Ахеменідів, Селевкідів, Парфян, а згодом — Сасанідів. У парфянський період Арбела була тісно пов'язана з Королівством Адіабена, яке займало стратегічне положення між Римською та Парфянською імперіями. На початку III століття н. е. сасанідський правитель Ардашир I розгромив парфян, перевівши регіон під контроль Сасанідів аж до ісламських завоювань у VII столітті.

Другі рятувальні розкопки проводяться вздовж розширюваної 150-метрової кільцевої дороги Ербіля Фото: Kurdistan 24

Кераміка є одним із найкорисніших джерел археологічної інформації, оскільки її форма, методи виготовлення та склад глини можуть свідчити про торгівельні зв’язки, культурні впливи та взаємовідносини між поселеннями. Печатки можуть надавати свідчення про адміністративну діяльність, право власності та офіційні функції, тоді як особисті предмети, такі як дзеркала та косметичні приналежності, дають рідкісну можливість зазирнути у повсякденне життя, яке часто залишається поза увагою у письмових джерелах.

Ербіль відомий своєю стародавньою цитаделлю, яка стоїть на великому поселенському кургані, сформованому тисячоліттями безперервного проживання. ЮНЕСКО ототожнює це місце зі стародавньою Арбелою та зазначає, що курган містить понад 30 метрів археологічних відкладень, які засвідчують розвиток міського життя в Месопотамії.

Останні розкопки показують, що історія регіону сягає далеко за межі знаменитої цитаделі, а важливі залишки досі зберігаються під територіями, які зараз забудовуються сучасною інфраструктурою.

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