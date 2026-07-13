Розкопки тривають століття: у форті Віндоланда виявили рідкісний рельєф духа-захисника (фото)

Археологи, які працюють у Віндоланді, одному з найвідоміших римських поселень у Англії, виявили незвичайний кам'яний рельєф, прихований під підлогою стародавньої військової споруди. Артефакт залишався захищеним під підлоговою плитою понад 1600 років, завдяки чому збереглася значна частина його різьблених деталей.

Рельєф виявили 16 червня 2026 року під час розкопок усередині римських казарм IV століття. Під час попередніх розкопок у Віндоланді, що тривали упродовж багатьох десятиліть, було виявлено тисячі римських предметів, пише Arkeonews.

До знахідки призвело те, що доктор Ендрю Бірлі помітив, що одна з підлогових плит виглядала незвично округлою. Коли її підняли й перевернули, на прихованій стороні виявилося зображення висіченої римської фігури. "Моєю першою думкою було просто: "На кого ж я, в біса, дивлюся?", — сказав Бірлі.

Фотографії рельєфу надіслали експертам Ліндсі Алласон-Джонс, Фрейзеру Гантеру та Алексу Рому-Гріффіну, які ідентифікували фігуру як Геніуса — римського духа-захисника. Фахівці продовжують досліджувати різьблення, щоб дізнатися більше про історію знахідки.

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Фахівці ідентифікували фігуру як Геніуса — римського духа-захисника Фото: The Vindolanda Trust

Рельєф має 44 сантиметри у висоту, 23 сантиметри в ширину та 8 сантиметрів у глибину. На ньому зображено Геніуса, який тримає в одній руці рог достатку, а в іншій — патеру. Ріг достатку символізував багатство, врожайність та удачу. Патера — це неглибока чаша, яку використовували під час релігійних обрядів для виливання жертвоприношень богам. Ці символи часто з'являлися разом у римському мистецтві та навіть на імператорських монетах.

Археологи вважають, що цей камінь, ймовірно, колись стояв у домашньому вівтарі, перш ніж його зняли й згодом використали як частину підлоги казарми. Встановлення старих різьблених каменів у нових будівлях не було чимось незвичайним у римському світі, і дослідники вважають, що це рішення, ймовірно, було продиктоване практичними міркуваннями, а не спробою приховати зображення.

Точна майстерня, де було виготовлено цей рельєф, залишається невідомою, хоча експерти порівняють його з різьбленнями з сусідніх римських пам'яток, зокрема з форту в Ланчестері в графстві Дарем.

Ця знахідка є особливо цінною, оскільки різьблені кам'яні зображення Геніуса в римській Британії зустрічаються набагато рідше, ніж написи, що згадують цього захисного духа. На відміну від багатьох подібних каменів, які було знайдено без чітких відомостей про їхнє первісне походження, цей рельєф залишився у своєму первісному археологічному контексті, надаючи дослідникам важливу інформацію про те, коли і як його було повторно використано.

Сам форт Віндоланда має історію, що сягає ще давніших часів, ніж Адріанів Вал Фото: The Vindolanda Trust

Місцезнаходження під військовою спорудою IV століття також є свідченням останнього періоду римського панування в Британії. Розкопки у Віндоланді показали, що в поселенні мешкали не лише солдати, а й їхні сім'ї, торговці та кваліфіковані робітники, що дає підстави припустити: спочатку цей рельєф міг належати цивільному домогосподарству, перш ніж стати частиною пізнішої споруди.

Сам форт Віндоланда має історію, що сягає ще давніших часів, ніж Адріанів Вал. Перший римський форт було збудовано близько 85 року н. е. для охорони Станегейта — важливої військової дороги, що пролягала через північну Британію. Коли близько 122 року н. е. розпочалося будівництво Адріанового Валу, поселення стало частиною ширшої прикордонної системи.

Археологи виявили на цьому місці щонайменше дев'ять фортів, що змінювали один одного, що свідчить про багатовікову перебудову у міру зміни військових потреб.

Ця остання знахідка також є результатом майже століття археологічних досліджень, очолюваних родиною Бірлі. Ерік Бірлі розпочав масштабні розкопки у 1930-х роках, його син Робін Бірлі керував багатьма дослідженнями, завдяки яким були виявлені знамениті письмові дощечки, а зараз дослідницьку програму очолює Ендрю Бірлі.

Остання знахідка також є результатом майже століття археологічних досліджень, очолюваних родиною Бірл Фото: Wikimedia Commons

Після завершення реставрації римський рельєф буде виставлено в Музеї Віндоланди, де відвідувачі зможуть побачити захисну фігуру, яка понад шістнадцять століть залишалася прихованою під підлогою римських казарм. Ця знахідка додає ще одну важливу сторінку до історії римської Британії та допомагає дослідникам краще зрозуміти повсякденне життя, релігію та будівельні практики на одній із північних меж імперії.

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