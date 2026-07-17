Это соорудили древние гении: археологи раскопали бассейн олимпийских размеров в Турции (фото)

Археологи раскопали огромный бассейн возрастом 2000 лет на западе Турции. Сооружение обнаружили в древнем городе Траллейс, недалеко от современного города Айдын, в пределах огромного римского комплекса, объединявшего бани и гимназию.

Бассейн длиной 37 метров, шириной 12 метров и глубиной около 1,5 метра мог одновременно вместить около 300 человек. Раскопки, возглавляемые профессором Муратом Чекилмезом из Университета имени Аднана Мендереса в Айдине, позволили выявить полную планировку бассейна вместе с его водопроводной системой и прилегающими сооружениями, пишет Arkeonews.

Прямоугольный бассейн служил местом для купания в холодной воде, что на латыни называлось "natatio". После пребывания в отапливаемых помещениях римских бань посетители могли поплавать или охладиться в открытом бассейне.

Чекилмез охарактеризовал бассейн как сооружение "олимпийских" масштабов для своего времени благодаря его необычно большим размерам. Исследователи полагают, что бассейн принимал как обычных посетителей, так и студентов, которые тренировались в соседней гимназии.

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Гимназии обеспечивали образование, физическую подготовку и социальное развитие молодых граждан Фото: Anatolian Archaeology

В греческих и римских городах гимназии были гораздо больше, чем просто спортивные центры. Они обеспечивали образование, физическую подготовку и социальное развитие молодых граждан. По словам Чекилмеза, ежедневно такой комплекс могли посещать от 3000 до 5000 человек, что делало его одним из самых популярных общественных мест города.

В ходе раскопок также были обнаружены впечатляющие инженерные решения, обеспечивавшие функционирование бассейна. Свежая родниковая вода поступала примерно с расстояния 56 километров из гор к северу от Траллей через уникальную систему водоснабжения.

Кроме того, археологи обнаружили дренажные каналы, которые позволяли работникам быстро опорожнять бассейн, когда вода загрязнялась. Это позволяло очищать и снова наполнять бассейн, не оставляя стоячей воды внутри комплекса.

Бассейн, вероятно, был открытым, что позволяло посетителям охлаждаться в жаркое лето в западной Анатолии. Такие инженерные решения свидетельствуют о том, как римские города вкладывали значительные средства в общественную инфраструктуру, чтобы ежедневно обеспечивать потребности большого числа жителей. После завершения консервационных работ команда планирует вновь наполнить древний бассейн водой в рамках турецкой программы "Наследие для будущего".

По завершении консервационных работ команда планирует вновь наполнить древний бассейн водой Фото: Anatolian Archaeology

Траллейс располагался на плато с видом на плодородную долину Буюк-Мендерес и превратился в важный региональный центр во времена римского владычества после того, как Александр Великий захватил город в 334 году до н. э. Комплекс бань и гимназий получил серьёзные повреждения во время землетрясения 26 г. до н. э., но был восстановлен при поддержке императора Августа.

Недавно обнаруженный бассейн является ещё одним важным свидетельством истории города, демонстрирующим, как купание, образование и спорт составляли неотъемлемую часть повседневной жизни почти две тысячи лет назад.

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