Ученые наконец-то попали в мегаполис майя Эль-Есаль: какие секреты таило это место (фото)

Археологи завершили первое комплексное исследование одного из крупнейших городов цивилизации майя в Центральных низменностях. Древнее поселение, расположенное в мексиканском штате Кампече, было основано примерно 2500 лет назад, а жизнь в нём продолжалась до позднего классического периода.

Город Эль-Есаль (El Yesal) расположен в глубине биосферного заповедника Балам-Ку. Ранее его существование подтвердили с помощью аэрофотосъемки LiDAR, однако полноценных археологических исследований там не проводили, пишет Heritage Daily.

Новую экспедицию возглавил профессор Иван Шпрайц из Научно-исследовательского центра Словенской академии наук и искусств в рамках проекта, одобренного Национальным институтом антропологии и истории Мексики (INAH).

"Несмотря на то, что это большой город, Эль-Есаль лишь кратко посещали несколько исследователей. Очевидно, что это один из крупнейших городов майя в Центральных низменностях", — отметил Шпрайц.

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Экспедиция стала продолжением предыдущего этапа исследований, в ходе которого археологи обнаружили соседний город майя Минанбе. В ходе нового обследования команда задокументировала основные сооружения Эль-Есаля, среди которых особенно выделяется Большой акрополь. Он был построен на квадратной платформе размером примерно 150 × 150 метров, которая возвышалась на 15 метров над окружающей местностью. На платформе расположены четыре пирамиды, а высота самой большой из них достигала 27 метров.

Археолог Атаста Флорес Эскивель отметила, что Большой акрополь имеет много общих черт с известными центрами майя, в частности с Эдзной, особенно в те периоды, когда на архитектуру региона оказывали влияние традиции Петена.

Ранее существование города подтвердили с помощью аэросъемки LiDAR Фото: INAH

В ходе раскопок в Большом акрополе и Северном акрополе исследователи обнаружили керамику, относящуюся к фазам Мамум и Чиканель. Предварительный анализ показал, что город был основан примерно между 600 годом до н. э. и 200 годом н. э. — в среднем и позднем доклассическом периодах.

Археологические данные также свидетельствуют о том, что наибольший расцвет Эль-Есаль пережил в поздний классический период, примерно между 600 и 900 годами н. э. Именно тогда здесь были построены новые площади, крупные общественные сооружения и многочисленные искусственные террасы в северной части города. На окружающих холмах археологи обнаружили комплексы с земляными валами и террасами, которые, вероятно, выполняли оборонительную функцию.

Одной из самых интересных находок стала сильно поврежденная каменная стела. С помощью высокоточной фотограмметрии специалисты создали её трехмерную модель и смогли разглядеть детали, почти незаметные невооружённым глазом. На стеле сохранилось изображение правителя с церемониальным жезлом и головным убором, связанным с Йопаатом — богом бури майя. Эпиграфисты предполагают, что этот образ мог быть частью имени или официального титула правителя.

Еще одним важным результатом стало обнаружение необычных "вложенных комплексов" возле Большого акрополя. Это невысокие удлиненные сооружения, расположенные в виде прямоугольных или круглых концентрических контуров. Подобные объекты известны в Калакмуле, и археологи предполагают, что они могли использоваться в качестве рынков, где происходила торговля и обмен товарами. Если эта версия подтвердится, исследователи получат больше информации об экономической жизни большого города майя.

Работы проводились в сотрудничестве с местными властями и администрацией биосферного заповедника Балам-Ку, входящего в состав Большого биокультурного коридора лесов майя. По словам Шпрайца, это исследование стало основой для будущих раскопок Эль-Есаля. Археологи считают, что город был важным региональным центром и поддерживал связи с такими крупными городами, как Калакмуль, Баламку и Уицильна.

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