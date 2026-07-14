Королевские сокровища вернулись из забвения: в Вильнюсе обнаружили утраченные регалии (фото)

В Литве представили уникальную коллекцию королевских артефактов, которые почти 90 лет оставались скрытыми за стеной Вильнюсского кафедрального собора. В неё входят три погребальные короны, скипетр, держава, золотые кольца, цепи и редкий медальон.

Эти артефакты были спрятаны в начале Второй мировой войны, чтобы уберечь их от возможного ограбления, но место тайника впоследствии было утрачено. Только в 2024 году специалистам удалось обнаружить скрытую нишу, и теперь эти предметы впервые за многие десятилетия стали доступны для посетителей, пишет Arkeonews.

История находки началась ещё в 1931 году, когда наводнение повредило Вильнюсский кафедральный собор и вынудило провести срочные ремонтные работы. В ходе исследований рабочие обнаружили королевские захоронения, в частности польского короля и великого князя литовского Александра Ягеллончика, а также королев Елизаветы Баварской и Варвары Радзивилл. Вместе с человеческими останками археологи обнаружили три погребальные короны, королевские регалии и личные украшения XVI века.

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После начала Второй мировой войны церковные служители решили спрятать самые ценные вещи собора Фото: Bažnytinio Paveldo Muziejus

Эти короны не использовались во время коронаций. Их изготовили для погребения монархов, поэтому такие артефакты являются чрезвычайно редкими. В отличие от государственных регалий, которые часто переходили от одного правителя к другому, погребальные короны обычно терялись в результате разрушения гробниц, ограблений или переплавки драгоценных металлов.

После начала Второй мировой войны церковные служители решили спрятать самые ценные вещи собора. Королевские регалии завернули в газеты, положили в металлический контейнер и замуровали в специальной нише под зданием. Предполагалось, что после окончания войны их быстро вернут, однако оккупации, смены власти и десятилетия исторических событий привели к тому, что место тайника было полностью забыто.

Часть церковной сокровищницы случайно обнаружили ещё в 1985 году во время монтажа вентиляции, но королевских коронок среди тех предметов не было. Это породило множество предположений об их судьбе. Существовали версии, что реликвии были похищены, утеряны или уничтожены. Даже после восстановления независимости Литвы поиски не принесли результата.

Похоронная корона Александра Ягеллончика, короля Польши и великого князя Литовского Фото: Bažnytinio Paveldo Muziejus

Главное открытие произошло в 2024 году. Исследователи сопоставили межвоенные чертежи собора с современными планами и воспользовались показаниями очевидца, знавшего о сокрытии сокровищ. Затем они применили эндоскопическую камеру для проверки полостей в стенах и обнаружили замурованную нишу за бывшей лестницей. Официально тайник открыли 16 декабря 2024 года.

Внутри находились погребальная корона Александра Ягеллончика, а также корона, цепь, кольцо, медальон и надгробная плита Елизаветы Баварской. К вещам Варвары Радзивилл относились корона, скипетр, держава, три кольца, цепь и две надгробные плиты. Также были найдены епископские регалии, серебряные пластины из часовни Святого Казимира, серьги и небольшие кресты.

Золотая погребальная корона Варвары Радзивилл Фото: Bažnytinio Paveldo Muziejus

Почти девять десятилетий предметы находились во влажной среде. Металлический ящик заржавел, а газеты, в которые были завернуты драгоценности, постепенно разлагались. Из-за этого на поверхностях образовались пятна, трещины и следы коррозии. Лучше всего сохранились золотые изделия, хотя и они нуждались в консервации перед демонстрацией.

Особое внимание исследователей привлекли украшения эпохи Возрождения. Четыре золотых кольца украшены бриллиантами, изумрудами и камнями, которые мастера специально обрабатывали так, чтобы они выглядели дороже. Например, гранаты выдалбливали изнутри для усиления цвета, а горный хрусталь сочетали с красной подкладкой, создавая впечатление крупного рубина.

Особенно ценным считается медальон Елизаветы Баварской. Он был изготовлен из золотой монеты номиналом в десять дукатов, отчеканенной в 1533 году с изображениями Сигизмунда I Старого и Сигизмунда II Августа. По словам организаторов выставки, о других подобных медальонах пока не известно.

Сегодня все найденные предметы представлены на выставке "Скрытое внутри: найденная сокровищница Вильнюсского собора" в Музее церковного наследия в Вильнюсе Фото: Bažnytinio Paveldo Muziejus

Сегодня все найденные предметы представлены на выставке "Скрытое внутри: найденная сокровищница Вильнюсского собора" в Музее церковного наследия в Вильнюсе. Реставраторы сознательно не придавали большинству экспонатов идеальный вид. Они лишь остановили дальнейшее разрушение, оставив следы ржавчины, поврежденной упаковки и времени, проведенного в тайнике. Выставка работает с 9 июля 2026 года по 30 января 2027 года и демонстрирует не только королевские драгоценности, но и историю их спасения.

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