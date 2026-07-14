Находкам 3400 лет: археологи обнаружили золотые артефакты в древних захоронениях на Кипре (фото)

В ходе исследований элитных захоронений на Кипре археологи обнаружили коллекцию золотых украшений возрастом 3400 лет. Находки происходят с кладбища Хала-Султан-Текке вблизи современного города Ларнака, который был важным торговым центром в XV–XIII веках до н. э.

В ходе исследования были обнаружены девять золотых диадем и два небольших золотых артефакта, которые клали в рот умершим, что позволило получить новые сведения о погребальных обычаях и местном ремесле, пишет Arkeonews.

Одна из важнейших находок была сделана в камерной гробнице RR, где археологи обнаружили останки по меньшей мере 34 человек, похороненных на протяжении нескольких поколений. В самом древнем погребальном слое, датируемом примерно 1350 годом до н. э., ученые нашли скелет ребенка, умершего в возрасте от четырех до пяти лет. Золотая диадема все еще лежала на лбу ребенка, что позволило однозначно установить: эти украшения носили на голове, а не накрывали ими лицо.

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Ребёнка также похоронили с ожерельем из 68 золотых бусин, четырьмя золотыми серьгами, серебряным кулоном с изображением анатолийского божества, украшенным серебряным кольцом и резной цилиндрической печатью. Исследователи отметили, что богатая коллекция предметов свидетельствует о том, что социальный статус мог наследоваться и не ограничивался только взрослыми.

Найденные диадемы представляли собой длинные золотые обручи с небольшими отверстиями на каждом конце, благодаря чему их можно было завязывать вокруг головы или крепить к другой опоре. Несколько экземпляров были найдены рядом с черепами, тогда как диадема ребенка осталась на черепе.

В самом древнем погребальном слое, датируемом примерно 1350 годом до н. э., ученые обнаружили скелет ребенка, умершего в возрасте от четырех до пяти лет Фото: Rainer Feldbacher and Peter M. Fischer

Некоторые из более тяжёлых артефактов имели следы использования до захоронения, что побудило исследователей предположить, что их носили во время церемоний при жизни, прежде чем поместить в гробницы. В то же время более лёгкие экземпляры имели незначительные следы износа и, вероятно, были изготовлены специально для погребения.

Два простых украшения для рта, судя по всему, использовались только во время погребальных обрядов. Украшения были захоронены вместе с мужчинами, женщинами и детьми, что свидетельствует о том, что они не предназначались исключительно для одного пола или одной возрастной группы.

Некоторые диадемы имели детализированное художественное оформление, свидетельствовавшее о контактах с другими частями древнего мира. Самый большой экземпляр размером 34,2 сантиметра был найден рядом с женщиной в возрасте от 35 до 40 лет в камерной гробнице XX.

На артефакте изображены семь голов быков с символами, похожими на солнце, между рогами, а детали вокруг них соответствовали художественным традициям Древнего Египта. Пальмовые узоры и восьмилепестковые розетки напоминают орнаменты, известные из микенской Греции.

Другой экземпляр, названный "диадемой с козерогами и кошачьими головами", содержит изображения бегущих козерогов, цветов, розетки, символов в форме песочных часов и кошачьих голов, которые, вероятно, символизировали львов. Поскольку львы на Кипре не обитали, эти изображения подтверждают гипотезу о том, что местные мастера заимствовали идеи из Египта, Греции и Ближнего Востока, одновременно создавая собственный стиль.

Некоторые диадемы имели детализированное художественное оформление, свидетельствовавшее о контактах с другими частями древнего мира Фото: Rainer Feldbacher and Peter M. Fischer

Исследователи пришли к выводу, что эти украшения, вероятно, изготавливались на Кипре опытными ювелирами, а не импортировались в качестве готовых предметов роскоши. Тонкие листы золота прижимали к резным матрицам, вероятно изготовленным из камня, бронзы или кости, для создания декоративных узоров. Незначительные различия между похожими узорами свидетельствуют о том, что в изготовлении украшений участвовали несколько мастерских или мастеров.

Хотя в Хала-Султан-Текке были найдены куски золотого листа, мастерские или производственные инструменты пока не обнаружены. Источник происхождения золота также остается неизвестным. Оно могло происходить из переработанных предметов, из золотодобывающего региона Нубии в Египте или из рудника в Ада-Тепе на территории современной Болгарии. Исследователи отметили, что для подтверждения происхождения золота необходим дополнительный химический анализ.

Хала-Султан-Текке была одним из важнейших торговых центров Восточного Средиземноморья в период примерно с 1630 по 1150 год до н. э. В то время территория вокруг современного Соленого озера Ларнаки образовывала защищённую природную гавань, соединенную с морем.

Город занимал площадь не менее 25 гектаров и производил медь, керамику и ткани фиолетового цвета, поддерживая торговые связи на обширной территории. Археологи обнаружили керамику из материковой Греции и Крита, египетское стекло и фаянс, анатолийскую керамику, месопотамские печати, лазурит из Афганистана, сердолик из Индии и янтарь из Балтийского региона.

Эти находки позволили получить более четкое представление об обществе бронзового века, продемонстрировав, как богатство, семейный статус и международная торговля определяли жизнь и погребальные традиции людей, живших на Кипре более трех тысяч лет назад.

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