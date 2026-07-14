Знахідкам 3400 років: археологи знайшли золоті артефакти у древніх похованнях на Кіпрі (фото)

Під час досліджень елітних поховань на Кіпрі археологи виявили колекцію золотих прикрас віком 3400 років. Знахідки походять із кладовища Хала-Султан-Текке поблизу сучасного міста Ларнака, яке було важливим торговим центром у XV–XIII століттях до н. е.

У ході дослідження було ідентифіковано дев'ять золотих діадем та два менші золоті артефакти, які клали на роти померлих, що дало нові деталі про похоронні звичаї та місцеве ремесло, пише Arkeonews.

Одна з найважливіших знахідок походить із камерної гробниці RR, де археологи виявили останки щонайменше 34 осіб, похованих упродовж кількох поколінь. У найдавнішому поховальному шарі, що датується приблизно 1350 роком до н. е., вчені знайшли скелет дитини, яка померла у віці від чотирьох до п'яти років. Золота діадема все ще лежала на лобі дитини, що дало змогу чітко встановити: ці прикраси носили на голові, а не накривали ними обличчя.

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Дитину також поховали з намистом із 68 золотих намистин, чотирма золотими сережками, срібним кулоном із зображенням анатолійського божества, оздобленим срібним перснем та різьбленою циліндричною печаткою. Дослідники зазначили, що багата колекція предметів свідчить про те, що соціальний статус міг успадковуватися і не обмежувався лише дорослими.

Знайдені діадеми являли собою довгі золоті обручі з невеликими отворами на кожному кінці, завдяки чому їх можна було зав'язувати навколо голови або кріпити до іншої опори. Кілька екземплярів було знайдено поруч із черепами, тоді як діадема дитини залишилася на черепі.

У найдавнішому поховальному шарі, що датується приблизно 1350 роком до н. е., вчені знайшли скелет дитини, яка померла у віці від чотирьох до п'яти років Фото: Rainer Feldbacher and Peter M. Fischer

Деякі з важчих артефактів мали сліди використання до поховання, що спонукало дослідників припустити, що їх носили під час церемоній за життя, перш ніж помістити в гробниці. Натомість легші екземпляри мали незначні сліди зносу і, ймовірно, були виготовлені спеціально для похорон.

Два простих прикриття для рота, судячи з усього, використовувалися лише під час похоронних обрядів. Прикраси були поховані разом із чоловіками, жінками та дітьми, що свідчить про те, що вони не призначалися виключно для однієї статі чи вікової групи.

Декілька діадем мали детальне художнє оздоблення, яке свідчило про контакти з іншими частинами стародавнього світу. Найбільший екземпляр, розміром 34,2 сантиметра, було знайдено поруч із жінкою віком від 35 до 40 років у камерній гробниці XX.

На артефакті зображено сім голів биків із символами, схожими на сонце, між рогами, а деталі навколо них відповідали художнім традиціям Стародавнього Єгипту. Пальмові візерунки та восьмипелюсткові розетки нагадують орнаменти, відомі з мікенської Греції.

Інший екземпляр, названий "діадемою з козерогами та котячими головами", містить зображення козерогів, що біжать, квітів, розетки, символів у формі пісочного годинника та котячих голів, які, ймовірно, символізували левів. Оскільки леви на Кіпрі не мешкали, ці зображення підтверджують гіпотезу про те, що місцеві майстри запозичували ідеї з Єгипту, Греції та Близького Сходу, водночас створюючи власний стиль.

Декілька діадем мали детальне художнє оздоблення, яке свідчило про контакти з іншими частинами стародавнього світу Фото: Rainer Feldbacher and Peter M. Fischer

Дослідники дійшли висновку, що ці прикраси, ймовірно, виготовляли на Кіпрі досвідчені ювеліри, а не імпортували як готові предмети розкоші. Тонкі листи золота притискали до різьблених матриць, ймовірно виготовлених із каменю, бронзи або кістки, для створення декоративних візерунків. Незначні відмінності між схожими візерунками свідчать про те, що у виготовленні прикрас брали участь кілька майстерень або майстрів.

Хоча в Хала-Султан-Текке було знайдено шматки золотого листа, майстерні чи виробничі інструменти поки що не виявлено. Джерело походження золота також залишається невідомим. Воно могло походити з перероблених предметів, золотодобувного регіону Нубії в Єгипті або з копальні в Ада-Тепе на території сучасної Болгарії. Дослідники зазначили, що для підтвердження походження золота необхідний додатковий хімічний аналіз.

Хала-Султан-Текке була одним із найважливіших торгівельних центрів Східного Середземномор'я в період приблизно з 1630 до 1150 років до н. е. У той час територія навколо сучасного Солоного озера Ларнаки утворювала захищену природну гавань, з'єднану з морем.

Місто займало площу щонайменше 25 гектарів і виробляло мідь, кераміку та тканини, пофарбовані у фіолетовий колір, підтримуючи торгівельні зв'язки на величезній території. Археологи виявили кераміку з материкової Греції та Криту, єгипетське скло та фаянс, анатолійську кераміку, месопотамські печатки, лазурит з Афганістану, сердолік з Індії та бурштин з Балтійського регіону.

Ці знахідки дали чіткіше уявлення про суспільство бронзової доби, показавши, як багатство, сімейний статус та міжнародна торгівля формували життя та похоронні традиції людей, що мешкали на Кіпрі понад три тисячі років тому.

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