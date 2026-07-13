Нову гробницю виявили у священному некрополі Фів: археологи дізналися, кому вона належить (фото)

Поблизу Лускора, Єгипет, археологи виявили древнє гробницю часів Нового царства. Поховання було знайдено в нижній частині району Шейх Абд ель-Курна, на схід від Фіванської гробниці №45, у межах знаменитого Фіванського некрополя.

Виходячи з художнього стилю та живописного оздоблення, експерти вважають, що гробниця була створена в період правління династії Рамесидів, хоча її точна дата ще не підтверджена, пише Arkeonews.

Судячи з написів на стінах гробниці, вона належала чоловікові на ім'я Пасер. Хоча частина розписів залишається прихованою під шаром пилу, кілька сцен можна розгледіти. На них зображено Пасера, який поклоняється єгипетським богам у святилищах, а на іншому розписі він зображений разом із дружиною перед жертовним столом.

Археологи сподіваються, що подальше очищення та документування допоможуть виявити більше написів, які описують його титули, професію та роль у суспільстві Стародавнього Єгипту.

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Хоча частина розписів залишається прихованою під шаром пилу, кілька сцен можна розгледіти Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Гробниця має планування, яке широко використовувалося для приватних гробниць у період Нового царства Єгипту. Вона включає відкритий двір, висічену в скелі каплицю у формі перевернутої літери "Т" та підземні похоронні камери. Одним із найкраще збережених елементів є лава з глиняної цегли з поглибленням, де, ймовірно, колись стояла похоронна стела.

Період Нового Царства тривав приблизно з 1550 до 1070 року до н. е. і став одним із найкращих періодів в історії Стародавнього Єгипту. У цей час єгипетські правителі розширили свій вплив за межі долини Нілу, а в Тебах зводилися храми, пам'ятники та пишно розписані гробниці.

Період Рамзесів став завершальним етапом Нового Царства й охоплював 19-ту та 20-ту династії. Він отримав свою назву на честь кількох правителів на ім’я Рамзес, зокрема Рамзеса II та Рамзеса III, які залишили після себе одні з найвідоміших пам’яток Єгипту.

Шейх Абд-ель-Курна слугував важливим місцем поховання для чиновників, жерців та урядовців, пов'язаних із храмами та королівськими установами Фів. Розташована неподалік гробниця №45 була збудована за часів XVIII династії, а потім знову використовувалася в період Рамзесів. Це свідчить про те, що місця поховання в цьому регіоні часто зберігали своє значення упродовж століть.

Заплановано проведення консерваційних робіт та зміцнення конструкцій для захисту збережених настінних розписів Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Розкопки очолює докторка Каріна ван ден Ховен з Лейденського університету. Її команда вже кілька років вивчає територію навколо гробниці №45, проводячи розкопки, документування та консерваційні роботи. За даними Лейденського університету, у рамках проєкту також використовуються фотограмметрія, цифрова епіграфіка, тривимірна зйомка та управління культурною спадщиною, щоб якомога точніше задокументувати об'єкт.

Дослідники планують продовжувати вивчення написів, архітектури та похоронних камер, сподіваючись ідентифікувати інших людей, похованих у гробниці, та дізнатися більше про їхнє життя. Також заплановано проведення консерваційних робіт та зміцнення конструкцій для захисту збережених настінних розписів.

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