В священном некрополе Фив обнаружили новую гробницу: археологи выяснили, кому она принадлежит (фото)

Недалеко от Лускора (Египет) археологи обнаружили древнюю гробницу эпохи Нового царства. Погребение было обнаружено в нижней части района Шейх Абд эль-Курна, к востоку от Фиванской гробницы № 45, в пределах знаменитого Фиванского некрополя.

Исходя из художественного стиля и живописного убранства, эксперты полагают, что гробница была создана в период правления династии Рамесидов, хотя её точная дата пока не подтверждена, пишет Arkeonews.

Судя по надписям на стенах гробницы, она принадлежала мужчине по имени Пасер. Хотя часть росписей остаётся скрытой под слоем пыли, несколько сцен можно разглядеть. На них изображён Пасер, поклоняющийся египетским богам в святилищах, а на другой росписи он изображён вместе с женой перед жертвенным столом.

Археологи надеются, что дальнейшая очистка и документирование помогут обнаружить больше надписей, описывающих его титулы, профессию и роль в обществе Древнего Египта.

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Хотя часть росписей остается скрытой под слоем пыли, несколько сцен можно разглядеть Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Гробница имеет планировку, которая широко использовалась для частных гробниц в период Нового царства Египта. Она включает открытый двор, высеченную в скале часовню в форме перевернутой буквы "Т" и подземные погребальные камеры. Одним из наиболее хорошо сохранившихся элементов является скамья из глиняного кирпича с углублением, где, вероятно, когда-то стояла погребальная стела.

Период Нового Царства длился примерно с 1550 по 1070 год до н. э. и стал одним из лучших периодов в истории Древнего Египта. В это время египетские правители расширили своё влияние за пределы долины Нила, а в Тебах возводились храмы, памятники и богато расписанные гробницы.

Период Рамсесов стал завершающим этапом Нового Царства и охватывал 19-ю и 20-ю династии. Он получил своё название в честь нескольких правителей по имени Рамзес, в частности Рамзеса II и Рамзеса III, которые оставили после себя одни из самых известных памятников Египта.

Шейх Абд-эль-Курна служила важным местом захоронения для чиновников, жрецов и государственных служащих, связанных с храмами и королевскими учреждениями Фив. Расположенная неподалеку гробница № 45 была построена во времена XVIII династии, а затем вновь использовалась в период правления Рамзесов. Это свидетельствует о том, что места захоронения в этом регионе часто сохраняли своё значение на протяжении веков.

Планируется проведение консервационных работ и укрепление конструкций для защиты сохранившихся настенных росписей Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Раскопки возглавляет доктор Карина ван ден Ховен из Лейденского университета. Её команда уже несколько лет изучает территорию вокруг гробницы № 45, проводя раскопки, документирование и консервационные работы. По данным Лейденского университета, в рамках проекта также используются фотограмметрия, цифровая эпиграфика, трехмерная съемка и управление культурным наследием, чтобы как можно точнее задокументировать объект.

Исследователи планируют продолжить изучение надписей, архитектуры и погребальных камер в надежде установить личности других людей, похороненных в гробнице, и узнать больше об их жизни. Также запланировано проведение консервационных работ и укрепление конструкций для защиты сохранившихся настенных росписей.

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