Археологи планируют открыть запечатанную камеру Карахантепе: никто не знает, что внутри (фото)

Археологи готовятся к исследованию закрытой камеры в древнем неолитическом поселении Карахантапе на юго-востоке Турции в ходе раскопок 2026 года. Камера тысячи лет оставалась закрытой под массивными каменными плитами, и исследователи надеются, что там могут сохраниться ценные свидетельства об одном из самых необычных сооружений поселения.

Камера расположена внутри прямоугольного сооружения, которое было частично раскопано в ходе раскопок в 2025 году. Поскольку первоначальный вход выходит в неглубокий слой отложений, который невозможно безопасно раскопать, команда планирует поочередно снимать тяжелые каменные плиты, покрывающие крышу, пишет Arkeonews.

Руководитель раскопок профессор доктор Нечми Карул, который также возглавляет проект "Таш Тепелер", отметил, что сооружение было построено для особой цели, а не для повседневной жизни. Археологи пока не знают, что именно хранится внутри, но тщательность, с которой камера была запечатана, свидетельствует о том, что при её закрытии предметы или архитектурные элементы, вероятно, были намеренно оставлены на месте.

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До камеры невозможно добраться через само здание, поэтому снятие каменной крыши является единственным практичным вариантом. В итоговом отчете о сезоне раскопок 2025 года указано, что размеры окружающего сооружения, известного как "Сооружение BH", составляют примерно девять на семь метров. Она состоит из двух уровней каменных скамей, четырёх симметрично расположенных Т-образных столбов и стен, сохранившихся на высоте около 3,5 метра. Исследователи также обнаружили большую каменную чашу рядом с каналом, который, судя по всему, служил для транспортировки жидкости по зданию.

До камеры невозможно добраться через само здание, поэтому демонтаж каменной крыши — единственный практичный вариант Фото: Anatolian Archaeology

Эти архитектурные особенности свидетельствуют о том, что сооружение играло важную общественную роль. Точное назначение останется неизвестным до тех пор, пока камера и прилегающие отложения не будут полностью раскопаны. Если перед закрытием помещения там намеренно оставили какие-то предметы, они могут стать редким свидетельством последнего использования здания.

Карахантепе, расположенное в провинции Шанлыурфа, относится к докерамическому неолиту, а заселение началось примерно в 9500 году до н. э. Раскопки официально начались в 2019 году, хотя в ходе предварительных обследований на территории памятника было обнаружено более 250 Т-образных известняковых столбов. Столбы были вытесаны непосредственно из окружающей скальной породы, что свидетельствует о том, что обработка камня составляла важную часть повседневной жизни.

Изначально это место сравнивали в основном с соседним Гебекли-Тепе, поскольку в обоих местах обнаружены монументальные каменные столбы и крупные общественные сооружения. Однако недавние раскопки показали, что в Карахантепе также были дома, построенные вблизи этих общественных пространств. Такое сочетание свидетельствует о том, что люди собирались там не только для проведения особых мероприятий.

Одно из крупнейших известных сооружений в Карахантепе имеет ширину около 28 метров и, судя по всему, использовалось на протяжении нескольких веков. Это поселение дает ценные сведения, позволяющие понять, как общины охотников-собирателей постепенно переходили к оседлому образу жизни ещё до полного утверждения земледелия.

Предыдущие раскопки также показали, что несколько важных сооружений были намеренно засыпаны, а не просто заброшены Фото: Anatolian Archaeology

Предыдущие раскопки также показали, что несколько важных сооружений были намеренно засыпаны, а не просто заброшены. Сооружение AB является одним из самых ярких примеров. Заглубленное сооружение было высечено в естественной скальной породе и содержало одиннадцать вертикальных столбов, окружавших человеческую голову, высеченную непосредственно из скалы. Археологи пришли к выводу, что после того, как сооружение утратило своё назначение, его внутреннее пространство было засыпано камнями и землёй.

Эта закономерность свидетельствует о том, что запечатывание зданий, вероятно, ознаменовало завершение их социальной или символической роли. Это также объясняет, почему скульптуры, столбы и другие каменные элементы сохранились в упорядоченном состоянии, а не были разбросаны.

На месте раскопок Карахантепе уже было обнаружено несколько уникальных находок, среди которых — 2,3-метровая фигура человека в сидячем положении, Т-образный столб с высеченным человеческим лицом, а также тщательно скомпонованная группа миниатюрных фигурок лисы, грифа и дикого кабана, которые некоторые исследователи рассматривают как один из древнейших примеров повествования с помощью трехмерных объектов.

Раскопки продлятся до октября, после чего раскопанный участок будет защищен специально спроектированным навесом. Результаты раскопок камеры 2026 могут добавить ещё одну важную главу в историю одного из древнейших известных поселений в мире и улучшить наше понимание ранних человеческих сообществ.

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