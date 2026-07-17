В Англии обнаружили кладбище возрастом 2000 лет: 5 захоронений выделялись среди всех остальных (фото)

Недалеко от Челмсфорда в восточной Англии археологи обнаружили кладбище железного века, которое меняет представления об отношениях Британии с Римом до римского завоевания в 43 году н. э. В ходе раскопок было обнаружено более 100 кремационных захоронений, но пять могил привлекли особое внимание ученых.

В этих захоронениях были обнаружены ценные импортные предметы, которые в то время редко встречались в Британии. Эти находки свидетельствуют о том, что влиятельные люди, проживавшие в восточной Англии, уже за несколько десятилетий до прибытия римских солдат наладили политические и торговые связи с римским миром, пишет Arkeonews.

Кладбище, раскопанное организацией "Archaeology South-East", входящей в состав Института археологии Университетского колледжа Лондона (UCL), располагалось внутри квадратного ограждения, окруженного рвом. Большинство захоронений датируются I веком н. э., охватывая последние годы британского железного века и начало римского господства.

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Хотя большинство людей кремировали и помещали в простые урны, останки пяти человек были похоронены в больших квадратных ямах вместе с коллекциями ценных предметов. Археологи полагают, что эти люди принадлежали к местной элите. Среди найденных предметов были сосуды из медного сплава, броши, гвозди, керамические амфоры и редкая стеклянная чаша.

Амфоры были транспортными емкостями, широко использовавшимися во всём римском мире для перевозки вина и других товаров. Их наличие в Эссексе свидетельствует о том, что импортное вино, вероятно, поступало местным правителям во время пиров, церемоний или политических собраний.

Среди найденных предметов были сосуды из медного сплава, броши, гвозди, керамические амфоры и редкая стеклянная чаша Фото: Archaeology South-East/UCL

Стеклянная чаша стала одной из важнейших находок, поскольку сосуды, изготовленные в форме столба, относятся к числу древнейших стеклянных емкостей, которые, как известно, попали в Британию. Руководитель раскопок Ангус Форшоу отметил: "Сама по себе стеклянная чаша, изготовленная в форме столба, — одна из древнейших стеклянных сосудов, попавших в Британию, — должна была бы быть чрезвычайно ценным личным достоянием".

Учёный отметил, что амфоры, вероятно, прибыли наполненными вином, предназначенным для потребления элитой. По мнению исследовательской группы, эти находки свидетельствуют о том, что торговля, дипломатия и культурный обмен между Британией и Римом начались ещё до вторжения Клавдия.

Самара Кинг из организации "Archaeology South-East" пояснила, что захоронения, вероятно, помогали местным общинам выразить свою идентичность, авторитет и связи с Римом в период политических перемен. Эти пять могил очень напоминают известные захоронения типа "Велвин", ранее обнаруженные в графствах Хартфордшир, Стенстед и Стенвей, которые связаны с состоятельными людьми, имевшими доступ к импортным предметам роскоши.

Амфоры представляли собой транспортные емкости, широко использовавшиеся во всем римском мире для перевозки вина и других товаров Фото: Archaeology South-East/UCL

Кладбище было лишь частью гораздо более крупного комплекса. На территории раскопок площадью 11 гектаров археологи обнаружили как минимум три ранее неизвестных поселения эпохи железа, включавшие круглые дома, рвы, систему полей, водопои и сельскохозяйственные ограждения. Это свидетельствует о том, что кладбище обслуживало активную сельскохозяйственную общину, а не было изолированным местом.

Лабораторные работы продолжаются: специалисты исследуют кремированные человеческие останки и консервируют найденные артефакты. Исследователи надеются выяснить, использовалось ли кладбище до, во время или после римского завоевания, а также почему только пять человек получили столь богатые погребения. С 18 июля часть находок будет выставлена в Музее Челмсфорда наряду с кладом из Грейт-Баддоу.

В совокупности эти открытия предоставляют новые доказательства того, что юго-восточная Британия уже была богатой, имела политические связи и занималась дальним торговым оборотом ещё до того, как стала частью Римской Британии.

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