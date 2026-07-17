Древний некрополь обнаружили под макаронной фабрикой: найдено 85 захоронений (фото)
В ходе работ по расширению фабрики макаронных изделий в городе Граньяно, недалеко от Неаполя на юге Италии, археологи обнаружили древний некрополь с 85 захоронениями. Кладбище, датируемое первой половиной VI века до н. э., быстро привлекло внимание учёных.
Помимо погребальных даров, исследователи обнаружили текстиль, деревянные предметы и плетеные корзины — вещи, которые почти никогда не сохраняются в хорошем состоянии. Ожидается, что эта находка поможет лучше понять погребальные традиции и повседневную жизнь в доримской Кампании, пишет Arkeonews.
Кладбище обнаружили в ходе археологических исследований перед началом строительства на улице Виа деи Пастаи. Раскопки начались в феврале 2025 года и охватили площадь около 2000 квадратных метров.
Исследователи зафиксировали 85 захоронений, хотя изучение человеческих останков пока находится на начальной стадии. На данный момент эксперты идентифицировали 16 взрослых, четырёх детей и 15 младенцев.
Некоторых людей хоронили в каменных погребальных ларях, сложенных из блоков вулканического туфа. Поскольку многие из этих гробниц оставались плотно закрытыми, хрупкие материалы, такие как фрагменты ткани, деревянные предметы и плетеные корзины, сохранились в исключительном состоянии. Эти находки могут помочь исследователям лучше понять особенности одежды, деревообработки, плетения корзин и погребальных обрядов — темы, которые обычно трудно изучать, когда сохранились только керамические или металлические предметы.
Погребальные дары также свидетельствуют о благосостоянии местной общины. Археологи обнаружили египетских скарабеев из Наукратиса — греческого торгового поселения в дельте Нила, — а также янтарные украшения в форме животных, серебряные предметы и бронзовые артефакты, связанные с этрусками. Также были найдены расписная керамика, украшения, оружие и бронзовые застежки для одежды.
На некоторых артефактах были обнаружены надписи, в частности личные имена, которые, вероятно, обозначали владельцев предметов. Исследователи полагают, что эти надписи могут предоставить ценную информацию о культурной идентичности и торговых контактах на юге Италии в VI веке до н. э. Письменные обозначения на погребальных предметах встречаются относительно редко и порой могут раскрыть детали, которые невозможно узнать, просто рассматривая сами предметы.
В древности Граньяно входило в состав Агер-Стабианус — территории вокруг Стабии, расположенной между Соррентским полуостровом и долиной Сарно. В этот период греческие, этрусские и местные общины обменивались товарами и культурным наследием ещё до того, как римское господство распространилось на всю Кампанию.
Богатая коллекция импортных украшений и роскошной посуды свидетельствует о том, что это кладбище предназначалось для представителей элиты, которые демонстрировали свой социальный статус с помощью пышных погребальных церемоний. Строительство запечатанных туфовых гробниц также требовало значительных усилий и ресурсов, что ещё больше подтверждает эту точку зрения.
Под некрополем археологи также обнаружили памятники медного и бронзового веков, что свидетельствует о том, что эта территория была заселена задолго до основания кладбища. Хотя место раскопок теперь снова будет засыпано, исследование обнаруженных материалов будет продолжаться.
Специалисты проводят археологические, биоархеологические и археометрические исследования, а остеологические и химические анализы помогут выяснить рацион питания, состояние здоровья и условия жизни. Ожидается, что результаты дадут более чёткое представление о людях, живших в доримской Кампании.
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