Древній некрополь знайшли під макаронною фабрикою: виявлено 85 поховань (фото)

Під час робіт з розширення фабрики макаронних виробів у місті Граньяно, поблизу Неаполя на півдні Італії, археологи виявили стародавній некрополь із 85 похованнями. Кладовище, датоване першою половиною VI століття до н. е., швидко привернуло увагу вчених.

Окрім похоронних дарів, дослідники виявили текстиль, дерев’яні предмети та плетені кошики — речі, які майже ніколи не зберігаються у гарному станы. Очікується, що ця знахідка допоможе краще зрозуміти похоронні традиції та повсякденне життя в доримській Кампанії, пише Arkeonews.

Кладовище виявили під час археологічних досліджень перед початком будівництва на вулиці Віа деї Пастаї. Розкопки розпочалися в лютому 2025 року й охопили площу близько 2000 квадратних метрів.

Дослідники задокументували 85 поховань, хоча вивчення людських останків поки що перебуває на початковій стадії. Наразі експерти ідентифікували 16 дорослих, чотирьох дітей та 15 немовлят.

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Деяких людей поховали в кам'яних похоронних скринях, збудованих із блоків вулканічного туфу Фото: Soprintendenza ABAP Napoli

Деяких людей поховали в кам'яних похоронних скринях, збудованих із блоків вулканічного туфу. Оскільки багато з цих гробниць залишалися щільно закритими, крихкі матеріали, такі як фрагменти тканини, дерев'яні предмети та плетені кошики, збереглися у винятковому стані. Ці знахідки можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти особливості одягу, деревообробки, кошикарства та похоронних обрядів — теми, які зазвичай важко вивчати, коли збереглися лише керамічні або металеві предмети.

Похоронні дари також вказують на заможність місцевої громади. Археологи виявили єгипетських скарабеїв з Наукратіса — грецького торгового поселення у дельті Нілу, — а також бурштинові прикраси у формі тварин, срібні предмети та бронзові артефакти, пов'язані з етрусками. Також було знайдено розписану кераміку, прикраси, зброю та бронзові застібки для одягу.

Оскільки багато з цих гробниць залишалися щільно закритими, крихкі матеріали збереглися у винятковому стан Фото: Soprintendenza ABAP Napoli

На деяких артефактах були виявлені написи, зокрема особисті імена, які, ймовірно, позначали власників предметів. Дослідники вважають, що ці написи можуть надати цінну інформацію про культурну ідентичність та торгівельні контакти на півдні Італії у VI столітті до н. е. Письмові позначки на похоронних предметах зустрічаються відносно рідко і часом можуть розкрити деталі, які неможливо дізнатися, лише розглядаючи самі предмети.

У давнину Граньяно належало до Агер-Стабіанус — території навколо Стабії, розташованої між Соррентським півостровом та долиною Сарно. У цей період грецькі, етруські та місцеві громади обмінювалися товарами та культурою ще до того, як римське панування поширилося на всю Кампанію.

Грецькі, етруські та місцеві громади обмінювалися товарами та культурою ще до того, як римське панування поширилося на всю Кампанію Фото: Soprintendenza ABAP Napoli

Багата колекція імпортних прикрас та розкішного посуду свідчить про те, що це кладовище слугувало представникам еліти, які демонстрували свій соціальний статус за допомогою пишних похоронних церемоній. Будівництво запечатаних туфових гробниць також вимагало значних зусиль і ресурсів, що ще більше підтверджує цю точку зору.

Під некрополем археологи також виявили пам'ятки мідної та бронзової діб, що свідчить про те, що ця територія була заселена задовго до заснування кладовища. Хоча місце розкопок тепер знову буде засипано, дослідження виявлених матеріалів триватимуть.

Багата колекція імпортних прикрас та розкішного посуду свідчить про те, що це кладовище слугувало представникам еліти Фото: Soprintendenza ABAP Napoli

Фахівці проводять археологічні, біоархеологічні та археометричні дослідження, а остеологічні та хімічні аналізи допоможуть з'ясувати раціон харчування, стан здоров'я та умови життя. Очікується, що результати дадуть чіткіше уявлення про людей, які жили в доримській Кампанії.

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