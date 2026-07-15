Що таке Розетський камінь: випадкова знахідка, яка змінила археологію (фото)

15 липня 1799 року французькі військові, які укріплювали форт Жюльєн поблизу міста Рашид у дельті Нілу, випадково натрапили на кам'яну плиту з незвичайними написами. У той момент ніхто не міг передбачити, що ця знахідка стане одним із найважливіших археологічних відкриттів в історії.

Минуло понад два століття від дня його виявлення, але інтерес до Розетського каменю не згасає. Він залишається одним із найвідоміших музейних експонатів світу, а його історія є прикладом того, як випадкова археологічна знахідка здатна змінити цілу науку. Фокус зібрав найцікавіші факти про виявлення та історію цього артефакту.

Як знайшли Розетський камінь

Виявлення Розетського каменю не було результатом археологічних розкопок. Під час єгипетського походу Наполеона французькі інженери зміцнювали стару фортецю поблизу Рашида, відомого європейцям як Розетта. Під час робіт офіцер П'єр-Франсуа Бушар звернув увагу на темну плиту з трьома різними написами. Саме він зрозумів, що артефакт може мати наукову цінність, і повідомив про знахідку вченим, які супроводжували французьку експедицію.

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Розетський камінь знайшли під час єгипетського походу Наполеона Бонапарта Фото: Wikimedia Commons

Новина швидко поширилася серед учених. З каменю почали виготовляти точні копії написів, які надсилали до наукових центрів Європи. Це мало велике значення, адже після поразки французьких військ у Єгипті оригінал перейшов до британців відповідно до умов капітуляції 1801 року і з 1802 року перебуває у Британському музеї. Завдяки копіям над його текстом могли працювати дослідники різних країн одночасно.

Попри свою популярність, Розетський камінь не є унікальним документом. Це лише одна з кількох відомих копій указу, висіченого у 196 році до нашої ери на честь царя Птолемея V. Проте саме цей екземпляр став першим, який був знайдений у новий час, і саме він відкрив шлях до розшифрування давньоєгипетської писемності.

Чому Розетський камінь важливий

Найбільша цінність артефакту полягає не в самому тексті, а в тому, як він був записаний. Один і той самий указ викарбували трьома системами письма: давньогрецькою мовою, демотичним письмом і єгипетськими ієрогліфами. Давньогрецьку вчені вже добре знали, тоді як читати ієрогліфи на той момент ніхто не вмів. Саме ця особливість зробила камінь своєрідним словником між трьома системами письма.

Один і той самий указ викарбували трьома системами письма: давньогрецькою мовою, демотичним письмом і єгипетськими ієрогліфами Фото: Wikimedia Commons

У наступні десятиліття над розшифруванням працювали десятки дослідників. Важливий внесок зробив англійський учений Томас Янг, який визначив, що окремі ієрогліфи можуть передавати звуки. Остаточного прориву досяг французький мовознавець Жан-Франсуа Шампольйон, який у 1822 році довів, що система єгипетського письма поєднувала фонетичні знаки, символи та смислові елементи. Саме після цього стало можливим читати численні написи на стінах храмів, обелісках, саркофагах і папірусах.

Французький мовознавець Жан-Франсуа Шампольйон у 1822 році довів, що система єгипетського письма поєднувала фонетичні знаки, символи та смислові елементи Фото: Wikimedia Commons

Завдяки цьому відкриттю історики отримали доступ до величезного масиву першоджерел, які раніше залишалися незрозумілими. Замість здогадок вони змогли працювати з текстами, залишеними самими єгиптянами. Це стало початком сучасної єгиптології як окремої наукової дисципліни.

Цікаві факти про Розетський камінь

Попри назву, Розетський камінь не був створений у місті Розетта. Він походить із давнішого храмового комплексу, а до стін форту потрапив значно пізніше як будівельний матеріал. Дослідники вважають, що кам'яну стелу розбили ще в давнину, після чого її окремі частини використовували повторно під час будівництва. Саме тому верхня частина тексту втрачена назавжди.

Розетський камінь містить указ жерців, який підтверджував владу молодого царя Птолемея V та перелічував надані ним привілеї храмам Фото: Wikimedia Commons

Ще один цікавий факт полягає в тому, що камінь виготовлений не з базальту, як довгий час вважали, а з гранодіориту. Після детальніших досліджень геологи уточнили склад породи, хоча стара назва ще інколи трапляється у популярних публікаціях. Сам артефакт має приблизно 114 сантиметрів заввишки та важить близько 760 кілограмів.

Не менш цікаво й те, що Розетський камінь не містить якихось таємничих пророцтв або невідомих історій про фараонів. Насправді це офіційний указ жерців, який підтверджував владу молодого царя Птолемея V та перелічував надані ним привілеї храмам. Сам текст був добре зрозумілий після перекладу грецької частини, але його справжня цінність полягала саме у можливості зіставити три варіанти одного документа.

Розеттський камінь сьогодні: символ археології та історії Давнього Єгипту

Сьогодні Розетський камінь є одним із найвідоміших музейних експонатів світу. Щороку його приходять побачити сотні тисяч відвідувачів Британського музею. Артефакт став настільки відомим, що його назва перетворилася на загальний вислів для будь-якого відкриття, яке допомагає зрозуміти складну проблему або розшифрувати невідому інформацію.

Єгипет неодноразово порушував питання про повернення розетського каменю Фото: Wikimedia Commons

Водночас камінь залишається предметом міжнародних дискусій. Єгипет неодноразово порушував питання про його повернення, вважаючи артефакт важливою частиною національної культурної спадщини.

Попри суперечки, історичне значення артефакту вже давно не викликає сумнівів. Саме завдяки знахідці, зробленій 15 липня 1799 року, людство змогло знову читати тексти, які понад тисячу років залишалися нерозгаданими, а історія Давнього Єгипту перестала бути мовчазною пам'яткою минулого.

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