Что такое Розеттский камень: случайная находка, которая изменила археологию (фото)

15 июля 1799 года французские военные, укреплявшие форт Жюльен недалеко от города Рашид в дельте Нила, случайно наткнулись на каменную плиту с необычными надписями. В тот момент никто не мог предвидеть, что эта находка станет одним из важнейших археологических открытий в истории.

Прошло более двух веков со дня его обнаружения, но интерес к Розеттскому камню не угасает. Он остаётся одним из самых известных музейных экспонатов мира, а его история является примером того, как случайная археологическая находка способна изменить целую науку. Фокус собрал самые интересные факты об обнаружении и истории этого артефакта.

Как был найден Розеттский камень

Находка Розеттского камня не была результатом археологических раскопок. Во время египетского похода Наполеона французские инженеры укрепляли старую крепость недалеко от Рашида, известного европейцам как Розетта. Во время работ офицер Пьер-Франсуа Бушар обратил внимание на тёмную плиту с тремя различными надписями. Именно он понял, что артефакт может представлять научную ценность, и сообщил о находке учёным, сопровождавшим французскую экспедицию.

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Розетский камень был найден во время египетского похода Наполеона Бонапарта Фото: Wikimedia Commons

Новость быстро распространилась среди учёных. Из камня начали изготавливать точные копии надписей, которые отправляли в научные центры Европы. Это имело большое значение, ведь после поражения французских войск в Египте оригинал перешел к британцам в соответствии с условиями капитуляции 1801 года и с 1802 года хранится в Британском музее. Благодаря копиям над его текстом могли работать исследователи из разных стран одновременно.

Несмотря на свою популярность, Розеттский камень не является уникальным документом. Это лишь одна из нескольких известных копий указа, высеченного в 196 году до нашей эры в честь царя Птолемея V. Однако именно этот экземпляр стал первым, найденным в новое время, и именно он открыл путь к расшифровке древнеегипетской письменности.

Почему Розеттский камень важен

Наибольшая ценность артефакта заключается не в самом тексте, а в том, как он был записан. Один и тот же указ был высечен тремя системами письма: на древнегреческом языке, демотическим письмом и египетскими иероглифами. Древнегреческий язык учёные уже хорошо знали, тогда как читать иероглифы на тот момент никто не умел. Именно эта особенность сделала камень своеобразным словарём между тремя системами письма.

Один и тот же указ был высечен тремя системами письма: на древнегреческом языке, демотическим письмом и египетскими иероглифами Фото: Wikimedia Commons

В последующие десятилетия над расшифровкой работали десятки исследователей. Важный вклад внес английский учёный Томас Янг, который установил, что отдельные иероглифы могут передавать звуки. Окончательный прорыв совершил французский лингвист Жан-Франсуа Шампольон, который в 1822 году доказал, что система египетской письменности сочетала фонетические знаки, символы и смысловые элементы. Именно после этого стало возможным читать многочисленные надписи на стенах храмов, обелисках, саркофагах и папирусах.

Французский лингвист Жан-Франсуа Шампольон в 1822 году доказал, что система египетской письменности сочетала в себе фонетические знаки, символы и смысловые элементы Фото: Wikimedia Commons

Благодаря этому открытию историки получили доступ к огромному массиву первоисточников, которые ранее оставались непонятными. Вместо догадок они смогли работать с текстами, оставленными самими египтянами. Это стало началом современной египтологии как отдельной научной дисциплины.

Интересные факты о Розеттском камне

Несмотря на название, Розеттский камень не был создан в городе Розетта. Он происходит из более древнего храмового комплекса, а в стены форта попал значительно позже в качестве строительного материала. Исследователи полагают, что каменную стелу разбили ещё в древности, после чего её отдельные части использовали повторно при строительстве. Именно поэтому верхняя часть текста утрачена навсегда.

Розетский камень содержит указ жрецов, который подтверждал власть молодого царя Птолемея V и перечислял предоставленные им привилегии храмам Фото: Wikimedia Commons

Еще один интересный факт заключается в том, что камень изготовлен не из базальта, как долгое время считалось, а из гранодиорита. После более тщательных исследований геологи уточнили состав породы, хотя старое название по-прежнему иногда встречается в популярных публикациях. Сам артефакт имеет высоту примерно 114 сантиметров и весит около 760 килограммов.

Не менее интересно и то, что Розеттский камень не содержит каких-либо загадочных пророчеств или неизвестных историй о фараонах. На самом деле это официальный указ жрецов, который подтверждал власть молодого царя Птолемея V и перечислял предоставленные им привилегии храмам. Сам текст стал понятен после перевода греческой части, но его истинная ценность заключалась именно в возможности сопоставить три варианта одного документа.

Розеттский камень сегодня: символ археологии и истории Древнего Египта

Сегодня Розеттский камень является одним из самых известных музейных экспонатов в мире. Ежегодно его приходят посмотреть сотни тысяч посетителей Британского музея. Артефакт стал настолько известным, что его название превратилось в общеупотребительное выражение для обозначения любого открытия, помогающего понять сложную проблему или расшифровать неизвестную информацию.

Египет неоднократно поднимал вопрос о возвращении Розеттского камня Фото: Wikimedia Commons

В то же время камень по-прежнему является предметом международных дискуссий. Египет неоднократно поднимал вопрос о его возвращении, считая этот артефакт важной частью национального культурного наследия.

Несмотря на споры, историческое значение артефакта уже давно не вызывает сомнений. Именно благодаря находке, сделанной 15 июля 1799 года, человечество смогло вновь прочитать тексты, которые более тысячи лет оставались неразгаданными, а история Древнего Египта перестала быть безмолвным памятником прошлого.

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