Обстрелял Сфинкса и ночевал в пирамиде: правда и мифы о египетской кампании Наполеона (фото)

30 июня 1798 года армия Наполеона Бонапарта прибыла в Египет. Египетский поход Наполеона Бонапарта стал одной из самых ярких и противоречивых кампаний конца XVIII века.

Наполеон Бонапарт отправился в Египет не только как полководец, но и как амбициозный политик, стремившийся нанести удар по британским интересам на пути в Индию, укрепить позиции Франции на Востоке и завоевать новую политическую славу. "Фокус" собрал самые интересные события и мифы этой кампании.

Египетский поход Наполеона: почему Франция выбрала Египет

В конце 1790-х годов Франция искала способ нанести удар по Великобритании там, где она была уязвима. Прямое вторжение на Британские острова было слишком рискованным, поэтому Наполеон выбрал другой план: захватить Египет, который имел стратегическое значение для торговых путей, и нанести удар по британскому влиянию в восточном Средиземноморье. Для Бонапарта это было ещё и делом личного масштаба: он стремился не просто воевать, а войти в историю как человек, способный изменить карту мира.

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Наполеон планировал захватить Египет, имевший стратегическое значение для торговых путей, и нанести удар по британскому влиянию в восточной части Средиземного моря Фото: Wikimedia Commons

Египет в то время формально находился под властью Османской империи, но фактически проводил независимую политику. Османская империя по дипломатическим каналам дала понять Французской республике, что снисходительно отнесётся к французским действиям против Египта. Это создавало у французов иллюзию скорой победы.

Наполеон рассчитывал, что хорошо организованная армия сможет быстро захватить ключевые города, установить контроль над долиной Нила и таким образом ослабить британское присутствие в регионе. В этом плане был и политический расчёт: Франция должна была выглядеть не как захватчик, а как новый "носитель порядка" и науки.

Еще одной особенностью кампании стало то, что Наполеон привёз в Египет не только солдат, но и учёных. Это был беспрецедентный шаг для военной экспедиции такого масштаба. В состав экспедиции вошли инженеры, математики, географы, художники и исследователи, которым предстояло изучать природу, древности и культуру страны. Именно эта часть экспедиции впоследствии сделала египетский поход Наполеона одним из важнейших событий в истории археологии и европейского востоковедения.

Начало кампании и захват Мальты

Французский флот вышел в Средиземное море в мае 1798 года, и одним из первых эпизодов кампании стал захват Мальты. Остров, принадлежавший Мальтийскому ордену, был взят практически без сопротивления. Для Наполеона это было как тактическим успехом, так и символическим жестом: он получил удобную базу, пополнил запасы и продемонстрировал, что французский поход идёт по плану.

Одним из первых эпизодов кампании стал захват Мальты Фото: Wikimedia Commons

Захват Мальты показал, насколько быстро Наполеон умел действовать одновременно на морском и сухопутном направлениях. Он не терял времени, а превращал каждую остановку в элемент стратегического продвижения. Однако именно здесь уже проявилась главная слабость всей кампании: французы находились далеко от дома, их коммуникации становились всё более уязвимыми, а успехи не гарантировали безопасности в долгосрочной перспективе.

В то же время Мальта стала своеобразной прелюдией к египетской авантюре. Она показала, что Наполеон способен молниеносно наносить удары по ключевым пунктам на пути к главной цели. Но эта же скорость впоследствии обернулась проблемой: чем дальше французы продвигались на Восток, тем больше зависели от снабжения, флота и стабильности тыла, а именно эти элементы кампании оказались наиболее уязвимыми.

Битва у пирамид и поход в Каир

Одним из самых известных эпизодов кампании стала битва у пирамид 21 июля 1798 года. Именно здесь французские войска столкнулись с мамлюкской конницей, которая имела грозную репутацию, но уступала французам в построении, дисциплине и огневой мощи. Наполеон применил классические каре — пехотные квадраты, которые эффективно сдерживали атаки кавалерии.

Одним из самых известных эпизодов кампании стала битва у пирамид 21 июля 1798 года Фото: Wikimedia Commons

Перед сражением Наполеон якобы обратился к своим солдатам со словами: "Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид". Эта фраза стала одной из самых известных в истории военного искусства и регулярно цитируется в книгах и документальных фильмах.

Однако документальных подтверждений точной формулировки этой речи не существует. Не исключено, что знаменитую цитату позже литературно обработали или даже полностью придумали биографы Наполеона. Тем не менее эта победа стала громкой и открыла французам путь в Каир.

Каир стал очагом напряженности между оккупационными властями и местным населением Фото: Wikimedia Commons

Вход французов в Каир не означал окончания войны. Напротив, город стал центром напряжённости между оккупационными властями и местным населением. Французы пытались навести административный порядок, вводили новые правила, проявляли интерес к местной культуре, но это не сняло главного противоречия: Египет был завоеванной территорией, и присутствие иностранной армии не воспринималось местным населением благосклонно.

Стрелял ли Наполеон по Великому Сфинксу

Одной из самых известных легенд остается история о том, что Наполеон приказал своим артиллеристам стрелять по Большому Сфинксу в Гизе, из-за чего памятник якобы лишился своего знаменитого носа. Эта история настолько популярна, что многие туристы до сих пор воспринимают её как неоспоримый факт.

На самом деле историки практически единодушны: французский полководец не имеет никакого отношения к повреждению Сфинкса. Существует немало изображений этого памятника, созданных задолго до прибытия французов в Египет, на которых хорошо видно, что носа уже не было.

На иллюстрациях Нордена Великий Сфинкс уже изображен без носа, что окончательно опровергает легенду о французских пушках. Фото: Wikimedia Commons

Особое значение имеют рисунки датского путешественника Фредерика Луи Нордена, посетившего Египет в 1737 году — более чем за шестьдесят лет до экспедиции Наполеона. На его иллюстрациях Великий Сфинкс уже изображён без носа, что окончательно опровергает легенду о французских пушках.

Ночь в пирамиде: ещё одна легенда египетской кампании

Одной из самых известных легенд о египетском походе Наполеона является история о том, что французский полководец провёл ночь в одиночестве в Королевской камере Великой пирамиды Хеопса. Согласно легенде, Бонапарт проник в самое сердце пирамиды, вооружившись лишь свечой, а на следующее утро вышел оттуда смертельно бледным и глубоко потрясённым. После этого он якобы категорически отказывался рассказывать, что произошло внутри, а уже на смертном одре, спустя двадцать три года, согласился заговорить, но в последний миг лишь произнес: "Зачем? Вы бы мне всё равно не поверили".

Согласно легенде, Бонапарт проник в самое сердце пирамиды, вооружившись лишь свечой, а на следующее утро вышел оттуда смертельно бледным и глубоко потрясенным Фото: Wikimedia Commons

Именно этот драматический рассказ сделал эту историю чрезвычайно популярной. В ней сочетались загадочность Великой пирамиды и образ Наполеона как человека, стремившегося оставить след в истории и не боявшегося испытаний. Со временем легенда обросла многочисленными мистическими деталями: одни авторы утверждали, что полководец увидел своё будущее, другие говорили о сверхъестественных видениях или непонятной силе, скрытой внутри пирамиды.

Однако никаких достоверных исторических доказательств того, что эта ночь вообще имела место, не существует. Напротив, современные историки считают эту историю вымыслом, возникшим уже после смерти Наполеона. Важнейшим аргументом являются показания его личного секретаря Луи-Антуана Фовеле де Бурьенна, сопровождавшего Бонапарта во время египетской кампании. В своих воспоминаниях он прямо отмечал, что Наполеон никогда не входил внутрь гробницы Великой пирамиды.

Не подтверждают эту легенду и свидетельства людей, находившихся рядом с Наполеоном в последние недели его жизни на острове Святой Елены. Его предсмертная агония длилась около сорока дней, и этот период достаточно хорошо задокументирован. Сохранились записи лакеев Луи-Жозефа Маршана и Луи Этьена Сен-Дени, генералов Анри Бертрана и Шарля де Монтолона, а также личного врача Франческо Антомарчи.

Не подтверждают эту легенду и свидетельства людей, которые находились рядом с Наполеоном в последние недели его жизни Фото: Wikimedia Commons

Ни один из них не упоминает о якобы признании Наполеона относительно загадочной ночи в пирамиде. Более того, даже его последние слова разные очевидцы передавали по-разному: среди них упоминаются "Франция… мой сын… армия", "Во главе армии" или имя Жозефины, но не мистические слова о пирамиде.

Битва на Ниле и катастрофа французского флота

Если сражение у пирамид стало для Наполеона триумфом, то морское сражение на Ниле, произошедшее в начале августа 1798 года у Абукира, обернулось для него стратегической катастрофой. Британский адмирал Горацио Нельсон сумел разгромить французский флот и фактически отрезать армию Наполеона в Египте от Франции. Это событие очень быстро изменило характер всей кампании.

Британский адмирал Горацио Нельсон сумел разгромить французский флот и фактически отрезать армию Наполеона в Египте от Франции Фото: Wikimedia Commons

Потеря флота означала не только проблемы со снабжением. Она привела к тому, что французская армия оказалась в изоляции в чужой стране, вдали от основных сил Республики. Отныне кампания в Египте перестала быть стремительным наступлением и превратилась в борьбу за выживание, где каждая победа имела ограниченную ценность, а каждое поражение могло оказаться решающим.

Это поражение также сильно ударило по репутации французской экспедиции. Европа увидела, что даже талантливый полководец не может полностью компенсировать морское превосходство Великобритании. Для Британской империи победа на Ниле стала доказательством её силы на море, а для Наполеона — суровым уроком о пределах сухопутной славы.

Поход в Сирию и осада Акры

В 1799 году Наполеон попытался изменить положение дел решительным наступлением на север. Французская армия двинулась в Сирию, где он надеялся расширить поле маневра, опередить реакцию Османской империи и создать новое стратегическое преимущество. Однако этот поход оказался чрезвычайно сложным: путь был изнурительным, условия — тяжёлыми, а сопротивление — более серьёзным, чем это могло показаться вначале.

Наполеон столкнулся с хорошо укрепленным городом и упорным сопротивлением, которое сломило его наступательный темп Фото: Wikimedia Commons

Самым известным событием сирийской кампании стала осада Акры. Наполеон столкнулся с хорошо укреплённым городом и упорным сопротивлением, которое сломило его наступательный темп. Французам не удалось взять Акру, и это стало одной из самых болезненных неудач в его ранней карьере. Для полководца, привыкшего к быстрым решениям и громким победам, это был удар по имиджу непобедимого победителя.

Поход в Сирию часто воспринимают как второстепенный эпизод, но на самом деле он очень важен для понимания всей египетской кампании. Именно там стало очевидно, что французская армия действует на пределе своих возможностей. Сирийская неудача показала, что египетский поход Наполеона не имел запаса прочности, на который он мог бы рассчитывать.

Научные открытия в долине Нила

Отдельной и чрезвычайно важной стороной кампании стала работа учёных, которых Наполеон привёз с собой. Они исследовали памятники Древнего Египта, фиксировали архитектуру, описывали местную флору и фауну, собирали материалы для последующих публикаций. Именно эта интеллектуальная составляющая сделала экспедицию уникальной: военная кампания одновременно стала научной миссией.

Розеттский камень дал ключ к пониманию иероглифов и фактически открыл новую эпоху в египтологии Фото: Wikimedia Commons

Самым известным результатом этих исследований стало открытие, которое впоследствии помогло науке расшифровать древнеегипетскую письменность. Во время кампании был найден Розеттский камень, и хотя это открытие сделали не сами солдаты Наполеона в боевом смысле, оно стало прямым результатом французского присутствия в Египте. Камень дал ключ к пониманию иероглифов и фактически открыл новую эпоху в египтологии.

Не менее важно и то, что египетская экспедиция породила в Европе новую моду на всё египетское. После этой кампании Египет стал предметом не только политических расчётов, но и культурного увлечения. Именно тогда возрос интерес к античным руинам, восточной экзотике и древним цивилизациям. Таким образом, поход Наполеона оказал долгосрочное и глубокое культурное влияние.

Возвращение во Францию и исторический итог

В августе 1799 года Наполеон покинул Египет и вернулся во Францию. Формально экспедиция ещё продолжалась, но его отъезд стал политическим завершением той главной роли, которую он в ней играл. Он оставил армию, оказавшуюся в сложном положении, и вскоре использовал свой авторитет, завоеванный в том числе благодаря египетской кампании, для политического переворота во Франции.

С военной точки зрения кампания не достигла стратегической цели: Великобританию не удалось ослабить, Египет не стал прочной опорой для Франции, а поражение на море разрушило первоначальный план. Но с политической и культурной точек зрения последствия были огромными. Именно эта экспедиция сделала Наполеона фигурой не только французской, но и мировой истории.

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