Обстріляв Сфінкса та ночував у піраміді: правда й міфи про єгипетську кампанію Наполеона (фото)

30 червня 1798 року армія Наполеона Бонапарта прибула до Єгипту. Єгипетський похід Наполеона Бонапарта став однією з найяскравіших і найсуперечливіших кампаній кінця XVIII століття.

Наполеон Бонапарт вирушив до Єгипту не лише як полководець, а як амбітний політик, який прагнув ударити по британських інтересах на шляху до Індії, зміцнити позиції Франції на Сході та створити собі нову політичну славу. Фокус зібрав найцікавіші події та міфи цієї кампанії.

Єгипетський похід Наполеона: чому Франція обрала Єгипет

Наприкінці 1790-х років Франція шукала спосіб завдати удару Британії там, де вона була вразливою. Пряме вторгнення на Британські острови було занадто ризикованим, тому Наполеон обрав інший план: захопити Єгипет, який мав стратегічне значення для торгових шляхів, і вдарити по британському впливу в східному Середземномор'ї. Для Бонапарта це було ще й питанням особистого масштабу: він прагнув не просто воювати, а увійти в історію як людина, здатна змінювати карту світу.

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Наполеон планував захопити Єгипет, який мав стратегічне значення для торгових шляхів, і вдарити по британському впливу в східному Середземномор'ї Фото: Wikimedia Commons

Єгипет у той час формально перебував під владою Османської імперії, але фактично вів незалежну політику. Османська імперія по дипломатичних каналах дала Французькій республіці зрозуміти, що поблажливо поставиться до французьких дій проти Єгипту. Це створювало для французів ілюзію швидкої перемоги.

Наполеон розраховував, що добре організована армія зможе швидко взяти ключові міста, встановити контроль над долиною Нілу й таким чином послабити британську присутність у регіоні. У плані було й політичне розрахування: Франція мала виглядати не загарбником, а новим "носієм порядку" та науки.

Ще однією особливістю кампанії стало те, що Наполеон привіз до Єгипту не лише солдатів, а й учених. Це був безпрецедентний крок для військової експедиції такого масштабу. До складу походу увійшли інженери, математики, географи, художники та дослідники, які мали вивчати природу, старожитності й культуру країни. Саме ця частина експедиції згодом зробила єгипетський похід Наполеона однією з найважливіших подій в історії археології та європейського сходознавства.

Початок кампанії та захоплення Мальти

Французький флот вирушив у Середземне море в травні 1798 року, а одним із перших епізодів кампанії стало захоплення Мальти. Острів, який належав Мальтійському ордену, був узятий майже без спротиву. Для Наполеона це був як тактичний успіх, так і символічний жест: він отримав зручну базу, поповнив запаси та продемонстрував, що французький похід рухається за планом.

Одним із перших епізодів кампанії стало захоплення Мальти Фото: Wikimedia Commons

Захоплення Мальти показало, наскільки швидко Наполеон умів діяти на морському та сухопутному напрямках одночасно. Він не гаяв часу, а перетворював кожну зупинку на елемент стратегічного просування. Проте саме тут уже проявилася головна слабкість усієї кампанії: французи були далеко від дому, їхні комунікації ставали дедалі вразливішими, а успіхи не гарантували безпеки в довгостроковій перспективі.

Водночас Мальта стала своєрідною прелюдією до єгипетської авантюри. Вона показала, що Наполеон здатен блискавично завдавати ударів по ключових пунктах на шляху до головної мети. Але ця ж швидкість згодом обернулася проблемою: чим далі французи просувалися на Схід, тим більше залежали від постачання, флоту та стабільності тилу, а саме ці елементи кампанії виявилися найбільш крихкими.

Битва біля пірамід та похід в Каїр

Одним із найвідоміших епізодів кампанії стала битва біля пірамід 21 липня 1798 року. Саме тут французькі війська зіткнулися з мамлюцькою кіннотою, яка мала грізну репутацію, але поступалася французам у побудові, дисципліні та вогневій силі. Наполеон використав класичні каре — піхотні квадрати, які ефективно стримували атаки кавалерії.

Одним із найвідоміших епізодів кампанії стала битва біля пірамід 21 липня 1798 року Фото: Wikimedia Commons

Перед боєм Наполеон нібито звернувся до своїх солдатів словами: "Сорок століть дивляться на вас із висоти цих пірамід". Цей вислів став одним із найвідоміших в історії військового мистецтва та регулярно наводиться у книгах і документальних фільмах.

Однак документальних підтверджень точного формулювання цієї промови не існує. Не виключено, що знамениту цитату пізніше літературно опрацювали або навіть повністю створили біографи Наполеона. Проте ця перемога стала гучною і відкрила французам дорогу до Каїра.

Каїр став ентром напруження між окупаційною владою та місцевим населенням Фото: Wikimedia Commons

Вхід французів у Каїр не означав завершення війни. Навпаки, місто стало центром напруження між окупаційною владою та місцевим населенням. Французи намагалися створити адміністративний порядок, запроваджували нові правила, демонстрували інтерес до місцевої культури, але це не зняло головного протиріччя: Єгипет був завойованою територією, і присутність іноземної армії не сприймалася місцевим населенням прихильно.

Чи стріляв Наполеон по Великому Сфінксу

Однією з найвідоміших легенд залишається історія про те, що Наполеон наказав своїм артилеристам стріляти по Великому Сфінксу в Гізі, через що пам'ятка нібито втратила свій знаменитий ніс. Ця історія настільки популярна, що багато туристів досі сприймають її як беззаперечний факт.

Насправді історики практично одностайні: французький полководець не має жодного стосунку до пошкодження Сфінкса. Існує чимало зображень пам'ятки, створених задовго до прибуття французів у Єгипет, на яких добре видно, що носа вже не існувало.

На ілюстраціях Нордена Великий Сфінкс уже зображений без носа, що остаточно спростовує легенду про французькі гармати. Фото: Wikimedia Commons

Особливо важливими є малюнки данського мандрівника Фредеріка Луї Нордена, який відвідав Єгипет у 1737 році — більш ніж за шістдесят років до експедиції Наполеона. На його ілюстраціях Великий Сфінкс уже зображений без носа, що остаточно спростовує легенду про французькі гармати.

Ніч у піраміді: ще одна легенда єгипетської кампанії

Однією з найвідоміших легенд про єгипетський похід Наполеона є історія про те, що французький полководець провів ніч на самоті в Королівській палаті Великої піраміди Хеопса. Згідно легенди, Бонапарт увійшов до самого серця піраміди, озброївшись лише свічкою, а наступного ранку вийшов звідти смертельно блідим і глибоко враженим. Після цього він нібито категорично відмовлявся розповідати, що сталося всередині, а вже на смертному одрі, через двадцять три роки, погодився заговорити, але в останню мить лише промовив: "Навіщо? Ви б мені все одно не повірили".

Згідно легенди, Бонапарт увійшов до самого серця піраміди, озброївшись лише свічкою, а наступного ранку вийшов звідти смертельно блідим і глибоко враженим Фото: Wikimedia Commons

Саме ця драматична розповідь зробила історію надзвичайно популярною. Вона поєднувала загадковість Великої піраміди з образом Наполеона як людини, яка прагнула залишити слід в історії та не боялася випробувань. Згодом легенда обросла численними містичними деталями: одні автори стверджували, що полководець побачив власне майбутнє, інші говорили про надприродні видіння або незрозумілу силу, приховану всередині піраміди.

Однак жодних надійних історичних доказів того, що ця ніч узагалі відбулася, не існує. Навпаки, сучасні історики вважають історію вигадкою, яка виникла вже після смерті Наполеона. Найважливішим аргументом є свідчення його особистого секретаря Луї-Антуана Фовеле де Бур'єнна, який супроводжував Бонапарта під час єгипетської кампанії. У своїх спогадах він прямо зазначав, що Наполеон ніколи не заходив усередину гробниці Великої піраміди.

Не підтверджують легенду й свідчення людей, які перебували поруч із Наполеоном в останні тижні його життя на острові Святої Єлени. Його смертна агонія тривала близько сорока днів, і цей період досить добре задокументований. Збереглися записи лакеїв Луї-Жозефа Маршана та Луї Етьєна Сен-Дені, генералів Анрі Бертрана і Шарля де Монтолона, а також особистого лікаря Франческо Антомарчі.

Не підтверджують легенду й свідчення людей, які перебували поруч із Наполеоном в останні тижні його життя Фото: Wikimedia Commons

Жоден із них не згадує про нібито зізнання Наполеона щодо загадкової ночі в піраміді. Більше того, навіть його останні слова різні очевидці передавали по-різному: серед них згадуються "Франція… мій син… армія", "На чолі армії" або ім'я Жозефіни, але не містичні слова про піраміду.

Битва на Нілі та катастрофа французького флоту

Якщо битва біля пірамід стала для Наполеона тріумфом, то морська битва на Нілі, що відбулася на початку серпня 1798 року біля Абукіра, стала для нього стратегічною катастрофою. Британський адмірал Гораціо Нельсон зумів розгромити французький флот і фактично відрізати армію Наполеона в Єгипті від Франції. Ця подія дуже швидко змінила характер усієї кампанії.

Британський адмірал Гораціо Нельсон зумів розгромити французький флот і фактично відрізати армію Наполеона в Єгипті від Франції Фото: Wikimedia Commons

Втрата флоту означала не лише проблеми з постачанням. Вона зробила французьку армію ізольованою в чужій країні, далеко від основних сил Республіки. Відтепер кампанія в Єгипті перестала бути стрімким наступом і перетворилася на боротьбу за виживання, де кожна перемога мала обмежену цінність, а кожна поразка могла виявитися вирішальною.

Ця поразка також сильно вдарила по репутації французької експедиції. Європа побачила, що навіть талановитий полководець не може повністю компенсувати морську перевагу Британії. Для Британської імперії перемога на Нілі стала доказом її сили на морі, а для Наполеона — жорстким уроком про межі сухопутної слави.

Похід до Сирії та облога Акри

У 1799 році Наполеон спробував змінити становище рішучим наступом на північ. Французька армія рушила до Сирії, де він сподівався розширити поле маневру, випередити османську реакцію та створити нову стратегічну перевагу. Однак цей похід виявився надзвичайно складним: шлях був виснажливим, умови — важкими, а супротив — більш серйозним, ніж це могло здатися на початку.

Наполеон зіткнувся з добре укріпленим містом і наполегливим опором, який зламав його наступальний темп Фото: Wikimedia Commons

Найвідомішою подією сирійської кампанії стала облога Акри. Наполеон зіткнувся з добре укріпленим містом і наполегливим опором, який зламав його наступальний темп. Французам не вдалося взяти Акру, і це стало однією з найболючіших невдач у його ранній кар'єрі. Для полководця, який звик до швидких рішень і гучних перемог, це був удар по іміджу невразливого переможця.

Похід у Сирію часто сприймають як другорядний епізод, але насправді він дуже важливий для розуміння всієї єгипетської кампанії. Саме там стало очевидно, що французька армія діє на межі своїх можливостей. Сирійська невдача показала, що єгипетський похід Наполеона не мав запасу міцності, на який він міг би розраховувати.

Наукові відкриття в долині Нілу

Окремою й надзвичайно важливою стороною кампанії стала робота вчених, яких Наполеон привіз із собою. Вони досліджували пам’ятки Стародавнього Єгипту, фіксували архітектуру, описували місцеву флору й фауну, збирали матеріали для подальших публікацій. Саме ця інтелектуальна складова зробила експедицію унікальною: військова кампанія одночасно стала науковою місією.

Розетський камінь дав ключ до розуміння ієрогліфів і фактично відкрив нову епоху в єгиптології Фото: Wikimedia Commons

Найвідомішим наслідком цих досліджень стало відкриття, яке згодом допомогло науці розшифрувати давньоєгипетське письмо. Під час кампанії було знайдено Розетський камінь, і хоча це відкриття зробили не самі солдати Наполеона в бойовому сенсі, воно стало прямим результатом французької присутності в Єгипті. Камінь дав ключ до розуміння ієрогліфів і фактично відкрив нову епоху в єгиптології.

Не менш важливо й те, що єгипетська експедиція сформувала в Європі нову моду на все єгипетське. Після кампанії Єгипет став предметом не лише політичних розрахунків, а й культурного захоплення. Саме тоді зросла зацікавленість античними руїнами, східною екзотикою та стародавніми цивілізаціями. Таким чином похід Наполеона мав довгий і глибокий культурний ефект.

Повернення до Франції та історичний підсумок

У серпні 1799 року Наполеон залишив Єгипет і повернувся до Франції. Формально експедиція ще тривала, але його від’їзд став політичним завершенням головної ролі, яку він у ній відігравав. Він покинув армію, що залишилася в складному становищі, і вже невдовзі використав свій авторитет, здобутий у тому числі завдяки єгипетській кампанії, для політичного перевороту у Франції.

З військової точки зору кампанія не досягла стратегічної мети: Британію не вдалося послабити, Єгипет не став міцною французькою опорою, а морська поразка зруйнувала початковий план. Але з політичної та культурної точок зору наслідки були величезними. Саме ця експедиція зробила Наполеона фігурою не лише французької, а й світової історії.

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