2000-річний цвинтар знайшли у Англії: 5 поховань виділялися серед усіх інших (фото)

Поблизу Челмсфорда у східній Англії археологи виявили кладовище залізної доби, яке змінює уявлення про відносини Британії з Римом до римського завоювання у 43 році н. е. Під час розкопок було знайдено понад 100 кремаційних поховань, але п'ять могил привернули особливу увагу вчених.

У цих похованнях містилися цінні імпортні предмети, які в той час рідко зустрічалися в Британії. Ці знахідки свідчать про те, що впливові люди, які мешкали у східній Англії, вже за кілька десятиліть до прибуття римських солдатів налагодили політичні та торгівельні зв'язки з римським світом, пише Arkeonews.

Кладовище, розкопане організацією "Archaeology South-East", що входить до складу Інституту археології Університетського коледжу Лондона (UCL), розташовувалося всередині квадратної огорожі, оточеної ровом. Більшість поховань датуються I століттям н. е., охоплюючи останні роки Британії епохи заліза та початок римського панування.

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Хоча більшість людей кремували й поміщали в прості урни, останки п'яти осіб були поховані у великих квадратних ямах разом із колекціями цінних предметів. Археологи вважають, що ці люди належали до місцевої еліти. Серед знайдених предметів були посудини з мідного сплаву, брошки, цвяхи, керамічні амфори та рідкісна скляна чаша.

Амфори були транспортними ємностями, що широко використовувалися в усьому римському світі для перевезення вина та інших товарів. Їхня наявність в Ессексі свідчить про те, що імпортне вино, ймовірно, потрапляло до місцевих правителів під час бенкетів, церемоній або політичних зібрань.

Серед знайдених предметів були посудини з мідного сплаву, брошки, цвяхи, керамічні амфори та рідкісна скляна чаша Фото: Archaeology South-East/UCL

Скляна чаша стала однією з найважливіших знахідок, оскільки посудини, виготовлені за стовпчастою формою, належать до найдавніших скляних ємностей, які, як відомо, потрапили до Британії. Керівник розкопок Ангус Форшоу зазначив: "Сама лише скляна чаша, виготовлена у формі стовпа — один із найдавніших скляних посудин, що потрапили до Британії, — мала б бути надзвичайно цінним особистим надбанням".

Вчений зазначив, що амфори, ймовірно, прибули наповненими вином, призначеним для споживання елітою. На думку дослідницької групи, ці знахідки свідчать про те, що торгівля, дипломатія та культурний обмін між Британією та Римом вже розпочалися ще до вторгнення Клавдія.

Самара Кінг з організації "Archaeology South-East" пояснила, що поховання, ймовірно, допомагали місцевим громадам виразити свою ідентичність, авторитет та зв’язки з Римом у період політичних змін. Ці п'ять могил дуже нагадують відомі поховання типу "Велвін", раніше виявлені в графствах Хартфордшир, Стенстед та Стенвей, які пов’язані з заможними особами, що мали доступ до імпортних предметів розкоші.

Амфори були транспортними ємностями, що широко використовувалися в усьому римському світі для перевезення вина та інших товарів Фото: Archaeology South-East/UCL

Цвинтар був лише частиною набагато більшого комплексу. На території розкопок площею 11 гектарів археологи виявили щонайменше три раніше невідомі поселення епохи заліза, що містили круглі будинки, рови, систему полів, водопої та сільськогосподарські огорожі. Це свідчить про те, що цвинтар обслуговував активну сільськогосподарську громаду, а не був ізольованим місцем.

Лабораторні роботи тривають: фахівці досліджують кремовані людські останки та консервують знайдені артефакти. Дослідники сподіваються з'ясувати, чи використовувалося кладовище до, під час чи після римського завоювання, а також чому лише п'ять осіб отримали настільки багаті поховання. З 18 липня частина знахідок буде виставлена в Музеї Челмсфорда поряд зі скарбом з Грейт-Баддоу.

У сукупності ці відкриття надають нові докази того, що південно-східна Британія вже була заможною, мала політичні зв'язки та займалася далекою торгівлею ще до того, як стала частиною Римської Британії.

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