В Армении обнаружили гробницу бронзового века: внутри нашли нечеловеческие останки (фото)

В Западной Армении археологи обнаружили монументальную гробницу бронзового века в ходе раскопок на древнем месте Шамирам. В ходе последнего полевого сезона ученые обнаружили ценные артефакты, в частности бронзовое оружие, обсидиановые наконечники стрел и останки лошади, принесенной в жертву во время погребальной церемонии.

Гробница, получившая название "Гробница № 3", расположена в армянской провинции Арагацотн и является частью крупного археологического комплекса Шамирам. Она была построена вокруг центральной каменной камеры, окруженной несколькими концентрическими каменными кругами, пишет Arkeonews.

Раскопки, проведённые в период с 26 мая по 25 июня 2026 года, возглавляла совместная армяно-итальянская археологическая экспедиция, которая исследовала поселения, захоронения и оборонительные сооружения на всей территории объекта. Внутри "Гробницы № 3" исследователи обнаружили бронзовое оружие, а также наконечники стрел, изготовленные как из бронзы, так и из обсидиана.

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Эти предметы указывают на связь с военной деятельностью, охотой или властными должностями, хотя, по словам специалистов, точное назначение этих предметов будет установлено только после дополнительного анализа. В захоронении также были обнаружены останки лошади, которую, как считается, принесли в жертву во время похорон.

Гробница была построена вокруг центральной каменной камеры, окруженной несколькими концентрическими каменными кольцами Фото: Institute of Archaeology and Ethnography of Armenia’s National Academy of Sciences

По данным Армянского института археологии и этнографии, сочетание монументальной архитектуры, оружия и жертвоприношений животных является важным свидетельством для понимания местной элиты и символической роли лошадей в позднем бронзовом веке. Представители института также отметили, что работы 2026 года были продолжением предыдущих раскопок, а не первым обнаружением этой гробницы.

В бронзовом веке лошади играли важную роль в военном деле и определении социального статуса во многих древних обществах. Пожертвование столь ценного животного при погребении было значительной тратой и, вероятно, свидетельствовало о высоком положении покойного. Исследователи пока не опубликовали подробных результатов изучения человеческих останков, но ожидается, что будущие антропологические исследования помогут установить пол, возраст и социальный статус погребенных в гробнице.

Раскопки в других местах Шамирама также выявили останки, датируемые веками до того, как эта территория вошла в состав Королевства Ван, более известного как Урарту. За одной из более поздних крепостных башен археологи обнаружили помещение средней эпохи железа, содержавшее явные следы пожара и разрушений, тогда как ещё более древнее захоронение находилось под этим слоем или рядом с ним. Эти открытия могут помочь объяснить, как менялось поселение до и после экспансии Урарту между IX и VI веками до н. э.

В ходе других раскопок были обнаружены основания колонн, сооружения, возведенные рядом с более древними урартскими башнями, а также хорошо сохранившиеся средневековые здания Фото: Institute of Archaeology and Ethnography of Armenia’s National Academy of Sciences

В укреплённом участке, получившем название "Стена 2", команда пришла к выводу, что видимый L-образный вход, вероятно, был перестроен в эллинистический период на месте более ранних ворот эпохи железа. Работы возле Башни 3 также выявили хорошо сохранившееся урартское мегалитическое сооружение размером примерно 8,5 на 8,5 метров, что подтверждает мнение о том, что Шамирам служил важным укрепленным центром.

В ходе других раскопок были обнаружены основания колонн, сооружения, возведенные рядом с более древними урартскими башнями, а также хорошо сохранившиеся средневековые здания, что свидетельствует о том, что поселение оставалось заселенным и адаптировалось на протяжении многих веков.

В настоящее время учёные продолжат изучать человеческие останки, кости лошади, оружие и другие артефакты, обнаруженные в гробнице № 3. Эти исследования могут пролить свет на то, кто был там похоронен и почему жертвоприношение лошади стало частью погребальной церемонии, добавив еще одну важную страницу в историю Армянского нагорья.

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