Монументальну гробницю бронзової доби виявили у Вірменії: всередині знайшли нелюдські останки (фото)

У Західній Вірменії археологи виявили монументальну гробницю бронзової доби під час розкопок на стародавньому місці Шамірам. Під час останнього польового сезону вчені знайшли цінні артефакти, зокрема бронзову зброю, обсидіанові наконечники стріл та останки коня, якого принесли в жертву під час похоронної церемонії.

Гробниця, яка отримала назву "Гробниця № 3", розташована в вірменській провінції Арагацотн і є частиною великого археологічного комплексу Шамірам. Її побудували навколо центральної кам'яної камери, оточеної кількома концентричними кам'яними колами, пише Arkeonews.

Розкопки, проведені в період з 26 травня по 25 червня 2026 року, очолювала спільна вірмено-італійська археологічна експедиція, яка досліджувала поселення, поховання та оборонні споруди на всій території об'єкта. Усередині "Гробниці № 3" дослідники виявили бронзову зброю, а також наконечники стріл, виготовлені як з бронзи, так і з обсидіану.

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Ці предмети вказують на зв'язки з військовою діяльністю, полюванням або владними посадами, хоча, за словами фахівців, точне призначення цих предметів буде встановлено лише після додаткового аналізу. У похованні також були виявлені останки коня, якого, як вважається, принесли в жертву під час похорону.

Гробницю побудували навколо центральної кам'яної камери, оточеної кількома концентричними кам'яними колами Фото: Institute of Archaeology and Ethnography of Armenia’s National Academy of Sciences

За даними Вірменського інституту археології та етнографії, поєднання монументальної архітектури, зброї та жертвопринесення тварин є важливим свідченням для розуміння місцевої еліти та символічної ролі коней у пізній бронзовій добі. Представники інституту також зазначили, що роботи 2026 року були продовженням попередніх розкопок, а не першим виявленням цієї гробниці.

У бронзовій добі коні відігравали важливу роль у військовій справі та визначенні соціального статусу в багатьох стародавніх суспільствах. Пожертвування такої цінної тварини під час поховання було значним витрачанням і, ймовірно, свідчило про високе становище покійного. Дослідники ще не опублікували детальних досліджень людських останків, але очікується, що майбутні антропологічні дослідження допоможуть з'ясувати стать, вік та соціальний статус похованих у гробниці.

Розкопки в інших місцях Шамірама також виявили останки, що датуються століттями до того, як ця територія увійшла до складу Королівства Ван, більш відомого як Урарту. За однією з пізніших фортечних веж археологи виявили приміщення середньої епохи заліза, що містило явні сліди пожежі та руйнувань, тоді як ще давніше поховання лежало під цим шаром або поруч із ним. Ці відкриття можуть допомогти пояснити, як змінювалося поселення до та після експансії Урарту між IX і VI століттями до н. е.

Інші розкопки виявили основи колон, споруди, додані поруч із давнішими урартськими вежами, та добре збережені середньовічні будівлі Фото: Institute of Archaeology and Ethnography of Armenia’s National Academy of Sciences

У укріпленій ділянці, названій "Стіна 2", команда дійшла висновку, що видимий L-подібний вхід, ймовірно, був перебудований у елліністичний період на місці більш ранніх воріт епохи заліза. Роботи біля Вежі 3 також виявили добре збережену урартську мегалітичну споруду розміром приблизно 8,5 на 8,5 метрів, що підтверджує думку про те, що Шамірам слугував важливим укріпленим центром.

Інші розкопки виявили основи колон, споруди, додані поруч із давнішими урартськими вежами, та добре збережені середньовічні будівлі, що свідчить про те, що поселення залишалося заселеним і адаптувалося упродовж багатьох століть.

Наразі вчені продовжать досліджувати людські останки, кістки коня, зброю та інші артефакти, виявлені в гробниці № 3. Ці дослідження можуть пролити світло на те, хто був там похований і чому жертвопринесення коня стало частиною похоронної церемонії, додавши ще одну важливу сторінку до історії Вірменського нагір'я.

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