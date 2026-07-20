Нові відкриття у Саккарі: археологи знайшли древні гробниці часів Нового Царства (фото)

Археологи, які працюють в Єгипті, виявили три висічені в скелі гробниці, що датуються періодом Нового Царства, у некрополі Бубастіон у Саккарі. Ця знахідка додала ще одну важливу сторінку до досліджень на одному з найвідоміших археологічних об'єктів країни.

Розкопки у Саккарі продовжують розкривати подробиці про людей, які служили давньоєгипетській державі понад 3000 років тому. Ієрогліфічні написи та збережені настінні сцени надали цінну інформацію про чиновників, їхні родини та обов'язки, які вони виконували за часів Нового Царства, пише Heritage Daily.

Гробниці були виявлені на східному схилі вапнякового уступу в Бубастіоні. Перша гробниця належала Ментухотепу — чиновнику, похоронний пам'ятник якого містив детальні сцени мисливських походів та процесій караванів. На одному з рельєфів він зображений сидячим поруч зі своєю матір'ю, Іх-Хабет, що свідчить про високий статус родини.

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Ієрогліфічні написи та збережені настінні сцени надали цінну інформацію про чиновників, їхні родини та обов'язки, які вони виконували за часів Нового Царства Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

У текстах, написаних ієрогліфами, перелічено численні титули, зокрема "спадковий принц", "управитель", "королівський намісник", "керівник", "наглядач за іноземними землями" та "наглядач за армією міста Хашит". У сукупності ці титули ставили Ментухотепа в ряд провідних адміністративних та військових діячів раннього Нового Царства. Похоронний шахт усередині гробниці було розкопано лише частково, що дає дослідникам надію на виявлення додаткових свідчень про цю родину.

Друга гробниця належала Парі-ем-віа, відомому також як Самут, який обіймав посаду головного купця Храму Птаха. На відміну від багатьох поховань того ж періоду, у цій гробниці збереглася детальна інформація про його близьких родичів. У написах його дружину Туї названо "Господинею дому", а його мати Атбіу мала релігійний титул "оспівувачка Амона". Збереглися також імена його чотирьох синів, що дало археологам надзвичайно повну картину сім'ї високопоставленого чиновника часів Нового Царства.

Третя гробниця належала чиновнику на ім'я Нахсі. Хоча значна частина споруди з часом зазнала пошкоджень, збережені написи ідентифікували його як управителя дому та зафіксували ім'я його дружини, Нефру-Птаха, яка також мала титул "Господиня дому".

Однією з найважливіших особливостей був ієрогліфічний напис, викарбуваний на колоні, що описував повернення військового командира з регіону Євфрату на півночі Сирії. Дослідники зазначили, що цей запис є особливо цінним, оскільки підтверджує датування гробниці періодом Нового Царства та надає додаткові свідчення про військові кампанії Єгипту.

Однією з найважливіших особливостей був ієрогліфічний напис, викарбуваний на колоні, що описував повернення військового командира з регіону Євфрату Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Саккара слугувала місцем поховання упродовж тисячоліть і залишається одним із найбагатших археологічних об'єктів Єгипту. Некрополь Бубастіон, який спочатку асоціювався з похованнями, пов'язаними з богинею Бастет, за останні десятиліття дав важливі знахідки, зокрема гробниці, статуї, поховання тварин та написи, що продовжують розширювати знання про давньоєгипетське суспільство.

У міру продовження розкопок у недосліджених частинах пам'ятки археологи очікують на появу нових свідчень, які допоможуть 'ясувати, як жили та працювали урядовці, релігійні діячі та військові керівники за часів Нового царства. Ці відкриття містять безпосередні свідчення, залишені жителями Стародавнього Єгипту, що допомагає історикам скласти чіткіше уявлення про одну з найвпливовіших цивілізацій в історії.

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