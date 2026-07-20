Новые находки в Саккаре: археологи обнаружили древние гробницы эпохи Нового Царства (фото)

Археологи, работающие в Египте, обнаружили три высеченные в скале гробницы, относящиеся к периоду Нового Царства, в некрополе Бубастион в Саккаре. Эта находка добавила ещё одну важную страницу к исследованиям одного из самых известных археологических объектов страны.

Раскопки в Саккаре продолжают раскрывать подробности о людях, служивших древнеегипетскому государству более 3000 лет назад. Иероглифические надписи и сохранившиеся настенные сцены предоставили ценную информацию о чиновниках, их семьях и обязанностях, которые они выполняли во времена Нового Царства, пишет Heritage Daily.

Гробницы были обнаружены на восточном склоне известнякового уступа в Бубастионе. Первая гробница принадлежала Ментухотепу — чиновнику, на погребальном памятнике которого были изображены подробные сцены охотничьих походов и процессий караванов. На одном из рельефов он изображён сидящим рядом со своей матерью, Их-Хабет, что свидетельствует о высоком статусе семьи.

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Иероглифические надписи и сохранившиеся настенные сцены позволили получить ценную информацию о чиновниках, их семьях и обязанностях, которые они выполняли во времена Нового Царства Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

В текстах, написанных иероглифами, перечислены многочисленные титулы, в частности "наследный принц", "управитель", "королевский наместник", "руководитель", "надзиратель за иностранными землями" и "надзиратель за армией города Хашит". В совокупности эти титулы ставили Ментухотепа в один ряд с ведущими административными и военными деятелями раннего Нового Царства. Погребальная шахта внутри гробницы была раскопана лишь частично, что даёт исследователям надежду на обнаружение дополнительных свидетельств об этой семье.

Вторая гробница принадлежала Пари-эм-виа, известному также как Самут, который занимал должность главного купца Храма Птаха. В отличие от многих захоронений того же периода, в этой гробнице сохранилась подробная информация о его ближайших родственниках. В надписях его жена Туи названа "Хозяйкой дома", а его мать Атбиу носила религиозный титул "певица Амона". Сохранились также имена его четырёх сыновей, что дало археологам чрезвычайно полную картину семьи высокопоставленного чиновника времён Нового Царства.

Третья гробница принадлежала чиновнику по имени Нахси. Хотя значительная часть сооружения со временем была повреждена, сохранившиеся надписи позволили идентифицировать его как управляющего домом и зафиксировали имя его жены, Нефру-Птаха, которая также носила титул "Хозяйка дома".

Одной из важнейших особенностей была иероглифическая надпись, высеченная на колонне, в которой описывалось возвращение военачальника из региона Евфрата на севере Сирии. Исследователи отметили, что эта надпись представляет особую ценность, поскольку подтверждает датировку гробницы периодом Нового Царства и дает дополнительные свидетельства о военных кампаниях Египта.

Одной из важнейших особенностей была иероглифическая надпись, высеченная на колонне, в которой описывалось возвращение военачальника из региона Евфрата Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Саккара на протяжении тысячелетий служила местом захоронения и остается одним из самых богатых археологических объектов Египта. Некрополь Бубастион, который изначально ассоциировался с захоронениями, связанными с богиней Бастет, за последние десятилетия принёс важные находки, в частности гробницы, статуи, захоронения животных и надписи, которые продолжают расширять наши знания о древнеегипетском обществе.

По мере продолжения раскопок в неисследованных частях памятника археологи ожидают появления новых свидетельств, которые помогут выяснить, как жили и работали государственные чиновники, религиозные деятели и военачальники во времена Нового царства. Эти открытия содержат непосредственные свидетельства, оставленные жителями Древнего Египта, что помогает историкам составить более чёткое представление об одной из самых влиятельных цивилизаций в истории.

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