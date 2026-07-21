Рідкісну мозаїку знайшли у Англії: вона є частиною римської вілли (фото)

Археологи в Англії розкопали римську мозаїку, яка століттями залишалася похованою під полем фермера в Девоні. Знахідка є частиною римської вілли поблизу Сампфорд-Певерелл — місці, яке вперше було ідентифіковано кілька років тому.

Експерти охарактеризували ці розкопки як одну з найважливіших археологічних знахідок римської епохи, коли-небудь зроблених у Девоні, оскільки римські вілли з декоративними мозаїками в цьому регіоні зустрічаються вкрай рідко, пише Heritage Daily.

Вперше на віллу звернув увагу 16 років тому місцевий пошуковець з металошукачем Джон Хілл. Відтоді фахівці з Ексетерського університету разом зі студентами та волонтерами з організації "Cotswold Archaeology" ретельно досліджували цю територію в рамках довгострокового наукового проєкту.

Прочекавши понад 16 років на початок розкопок, Хілл зізнався, що побоювався, ніби ніколи не доживе до завершення проєкту Фото: Cotswold Archaeology

Мозаїка збереглася, попри десятиліття регулярного оранки, хоча цілою залишилася лише частина прикрашеної підлоги. Археологи підняли збережену ділянку, виявивши центральний квітковий візерунок, створений із маленьких кам'яних кубиків, відомих як тессери. Мозаїка, разом з іншими предметами, знайденими під час розкопок, буде виставлена в Музеї життя Середнього Девону в Тівертоні.

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Хілл зазначив, що момент, коли він усвідомив важливість цієї знахідки, залишився незабутнім. Він пояснив, що спочатку знайшов римську монету, а вже потім помітив фрагменти мозаїки, розкидані по всьому полю. "Я зрозумів, що це щось велике, коли знайшов першу монету у верхньому куті поля, а потім побачив, що тессери лежать усюди", — сказав він.

Хілл згадав, як сказав фермеру, що, на його думку, під землею прихована римська споруда, хоча поле орали протягом багатьох років, і жодних видимих залишків не виявлялося. Фермер зазначив, що сільськогосподарська техніка регулярно підстрибувала на одній і тій самій ділянці поля, що свідчило про наявність під землею чогось твердого.

Римські мозаїки створювалися шляхом укладання тисяч маленьких кубиків з каменю, кераміки або скла у декоративні візерунки Фото: Cotswold Archaeology

Прочекавши понад 16 років на початок розкопок, Хілл зізнався, що побоювався, ніби ніколи не доживе до завершення проєкту. "Потрібно було 16 років, щоб зібрати тут усіх для проведення розкопок", — сказав він. "Мені вже майже 80, тож я думав, що, мабуть, не доживу до цього".

Розкопки є частиною п'ятирічного проєкту "Збереження стародавнього римського середовища Галбертона", який два роки тому. Докторка Сьюзан Гріні з Ексетерського університету описала територію між Галбертоном і Семпфорд-Певереллом як важливе римське поселення, яке колись включало велику віллу, господарські будівлі та лазню.

Гріні зазначила, що римські вілли в Девоні були рідкісним явищем, оскільки графство розташоване на західному краю Римської імперії. Вілли з мозаїками зустрічалися ще рідше, що робить цей зразок особливо цінним. "У Девоні ми знаходимося практично на самій околиці Римської імперії, і римські вілли тут — справжня рідкість", — сказала вона. "Ще рідше трапляються вілли з мозаїкою. Це, мабуть, був будинок сім'ї з дуже високим соціальним статусом".

Римські мозаїки створювалися шляхом укладання тисяч маленьких кубиків з каменю, кераміки або скла у декоративні візерунки. Такі підлоги часто зустрічалися в будинках заможних сімей і відображали як художню майстерність, так і соціальний статус.

Археологи сподіваються, що майбутні розкопки допоможуть з'ясувати, чи мала ця садиба зв'язки з римським легіонерським містом Ексетер або з сусідніми військовими фортами в Тівертоні та Кулломптоні. Такі докази могли б допомогти пояснити, як поселення в Девоні взаємодіяли з військовими та торгівельними центрами під час римського панування в Британії.

Римські вілли в Девоні були рідкісним явищем, оскільки графство розташоване на західному краю Римської імперії Фото: Cotswold Archaeology

Ці розкопки також стали ще одним досягненням у рамках давнього захоплення Хілла археологією. Раніше, коли він мешкав у Дорчестері, він допоміг виявити поховання епохи заліза, якому 2000 років. Згадуючи останні розкопки, він підсумував свою пристрасть такими словами: "Я просто люблю історію. Це чудове хобі".

Нещодавно знайдена мозаїка дає важливе уявлення про життя римлян у південно-західній Англії та дозволить як дослідникам, так і відвідувачам музею дізнатися більше про період римського панування.

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