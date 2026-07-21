60 лет регион у побережья Западной Африки считался мертвым: оказалось, там процветала жизнь

Спустя более чем 60 лет ученые неожиданно обнаружили, что подводный коралловый риф, считавшийся мертвым, был живым и процветал у берегов Бенина.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни, в том числе, и коралловых рифов. Коралловые рифы, как правило, ассоциируются с прекрасными тропическими островами и мелководьем, кишащим рыбой, но существуют и другие виды рифов, расположенные на больших глубинах, пишет IFLScience.

Такие коралловые рифы известны как мезофотические коралловые экосистемы, и одна из них находится у берегов Бенина. Ранее этот риф считался мертвым, но теперь, спустя более чем 60 лет, ученые обнаружили, что район полон жизни.

Известно, что мезофотические коралловые экосистемы находятся на границе между зоной проникновения света сквозь волны и зоной, где температура океана начинает понижаться. Простыми словами, они расположены глубже в океане, чем большинство типичных коралловых рифов, в переходной зоне между мелководьем и глубоким океаном.

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Увы, несмотря на экологическую важность, эти районы исторически были малоизучены. Это особенно актуально для вод Гвинейского залива у побережья Западной Африки. Один из таких глубоководных рифов расположен у побережья Бенина, и впервые был обнаружен в 1960-х годах. Тогда, на глубине от 52 до 56 метров было обнаружено процветающее коралловое сообщество. С тех пор считалось, что эти рифы погибли, но теперь ученые обнаружили, что это не так.

По словам ведущего автора исследования Жерара Зинзиндоуэ из Института геологических и океанологических исследований Бенина, они с коллегами использовали гидролокатор и заметили на нем признаки рифов. Результаты показывают здоровую коралловую экосистему, состоящую в основном из восьмилучевых кораллов, образующих коралловый сад.

Команда также обнаружила, что в регионе обитают такие виды, как гвинейский ангел (Holacanthus africanus), чернополосая солдатская рыба (Myripristis jacobus) и золотистый африканский луциан (Lutjanus fulgens).

Ученые считают, что им удалось обнаружить, лишь малую часть процветающего региона. Скорее всего, это отражение того, как мало нам до сих пор известно о прибрежных районах Западной Африки и других регионов.

Кроме того, результаты нового исследования представляют собой первое свидетельство существования живого мезофотического кораллового сообщества у побережья Бенина спустя более чем 60 лет после его первого обнаружения.

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