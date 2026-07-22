Розроблено інноваційний метод консервування продуктів: секрет криється у гарбузовій шкірці (фото)

Дослідники щойно виявили, що гарбузова шкірка, яку зазвичай викидають, перевершує пластикову упаковку в лабораторних випробуваннях.

Протягом століть людство працює над подовженням терміну зберігання харчових продуктів, і одним із таких методів є консервація. З давніх часів консервація давала змогу прогодувати більше людей протягом тривалішого періоду часу, а також допомагала запобігти нестачі продовольства. У сучасному світі консервація дає змогу куштувати продукти з найрізноманітніших куточків світу, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Університету Кюсю в Японії розробила інноваційний, натуральний і простий метод консервації харчових продуктів. Новий метод базується на наноматеріалі з одним ключовим інгредієнтом — залишками гарбузової шкірки — і, як стверджується, здатний зменшити як кількість відходів упаковки, так і харчових відходів.

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Результати експериментів показали, що новий матеріал перевершив пластик одразу за трьома показниками:

блокує ультрафіолетове (УФ) випромінювання;

пригнічує ріст мікроорганізмів;

зберігає антиоксидантну активність.

За словами фахівця з харчових продуктів з Університету Кюсю Фуміхіко Танака, шкірку гарбуза підготували для альтернативного використання шляхом нагрівання під високим тиском, після чого її піддали ліофілізації для подрібнення на вуглецеві квантові точки — дуже дрібні частинки чорного порошку. Зазначимо, що раніше вчені виявили, що ці частинки мають корисні властивості для пакування харчових продуктів.

Цю упаковку було протестовано у порівнянні зі звичайною обгорткою та без будь-якої упаковки взагалі Фото: Kyushu University

Після поєднання з рослинними волокнами та желатином новий матеріал було випробувано у порівнянні зі звичайною пластиковою упаковкою та повною відсутністю упаковки. Як тестовий продукт використовували помідори черрі.

Команда проаналізувала помідори через 20 днів і виявила, що матеріал із гарбузової шкірки перевершив варіант без упаковки та стандартний пластик за такими параметрами, як захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігання росту бактерій та збереження антиоксидантної активності. Втім, звичайний пластик виявився кращим у плані обмеження втрати вологи. Матеріал на основі цих маленьких вуглецевих точок також знаходиться в межах допустимих рівнів токсичності.

Автори зазначають, що на цьому переваги не закінчуються. Наприклад, наноматеріал можна розпилювати, а також використовувати в упаковці, що допомагає захистити окремі ділянки фруктів та овочів — і ще більше зменшити кількість відходів.

Цікаво, що шкірка становить близько 10–12 % від загальної маси гарбуза, але зазвичай її викидають. Автори вважають, що їхнє відкриття є чудовим способом раціонального використання харчових відходів. На жаль, упаковка зі шкірки ще не готова до впровадження в магазинах, проте вчені сподіваються виправити це в майбутньому.

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