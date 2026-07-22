100-тонний буй отримав перший у світі сертифікат на виробництво енергії (відео)

Шведська розробка, яка перетворює океанічні хвилі на електроенергію, подолала головну перешкоду. Ця перешкода десятиліттями гальмувала розвиток хвильової енергетики в усьому світі.

Буй C4 компанії CorPower Ocean успішно пройшов найсуворіші випробування на безпеку в морській енергетичній галузі. Компанія планує створити першу в світі комерційну хвильову електростанцію, пише New Atlas.

CorPower C4 став першим перетворювачем енергії хвиль, який отримав повний сертифікат від норвезької фірми DNV. Ця компанія вважається "золотим стандартом" сертифікації у сфері морської енергетики.

Протягом 7 років буй проходив усі можливі випробування — від проектування до зносу конструкції, виробництва та випробувань на витривалість у реальних умовах шторму.

"Це історична віха для CorPower Ocean і галузі. Це перетворює технологію хвильової енергетики з багатообіцяючої на перевірену та перспективну", — каже співзасновник і генеральний директор компанії Патрік Мьоллер.

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C4 — це буй краплеподібної форми шириною 9 м, висотою 18 м і вагою близько 100 тонн. Система прикріплена до дна натяжним кабелем. Коли хвиля піднімає його, кабель з тією ж силою тягне його назад вниз, подібно до натягнутої гумки, що повертається у вихідне положення. Цей постійний рух вперед-назад обертає колеса, з’єднані з редуктором, який розподіляє механічне навантаження між кількома меншими компонентами, а не однією центральною точкою, зменшуючи знос. Обертання приводить у дію генератор, який передає енергію на берег через підводні кабелі.

Як і у випадку з вітровою чи сонячною енергією, один буй сам по собі не виробляє багато енергії. Комерційний план CorPower передбачає об’єднання десятків буїв у масиви, які називаються CorPacks, кожен із яких здатний виробляти сотні мегават. Цього достатньо для забезпечення електроенергією сотень тисяч будинків.

Однак, на відміну від вітрової чи сонячної енергії, хвилі постійно набігають цілодобово, тому виробництво енергії є більш стабільним.

Прототип працює біля берегів Агусадури на півночі Португалії з 2023 року, перебуваючи за 4 км від берега на глибині 45 м. Протягом трьох циклів експлуатації він працював автономно, постачав електроенергію в енергосистему Португалії та пережив атлантичні шторми, зокрема рекордну хвилю висотою 18,5 м. Саме те, що він пережив це випробування без пошкоджень, значною мірою переконало DNV надати дозвіл на експлуатацію.

Компанія CorPower наразі працює над створенням своїх перших двох комерційних установок у Португалії та Шотландії, прагнучи зробити енергію хвиль третім за величиною відновлюваним джерелом енергії у світі поряд із вітровою та сонячною енергією.

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