100-тонный буй получил первый в мире сертификат на выработку энергии (видео)

Шведская разработка, которая преобразует океанические волны в электричество, преодолело главное препятствие. Оно десятилетиями сдерживало развитие волновой энергетики во всем мире.

Буй C4 компании CorPower Ocean успешно прошел самые строгие испытания на безопасность в морской энергетической отрасли. Компания собирается создать первую в мире коммерческую волновую электростанцию, пишет New Atlas.

CorPower C4 стал первым преобразователем энергии волн, получившим полный сертификат от норвежской фирмы DNV. Эта компания считается золотым стандартом сертификации в сфере морской энергетики.

На протяжении 7 лет буй проходил все возможные проверки, начиная от проектирования до износа конструкции, производства и выживания в реальных условиях шторма.

"Это историческая веха для CorPower Ocean и отрасли. Это превращает технологию волновой энергетики из многообещающей в проверенную и перспективную", – говорит соучредитель и генеральный директор компании Патрик Меллер.

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C4 — это буй каплевидной формы шириной 9 м, высотой 18 м и весом около 100 тонн. Система прикреплена ко дну натяжным кабелем. Когда волна поднимает его, кабель с той же силой тянет его обратно вниз, подобно натянутой резинке, возвращающейся в исходное положение. Это постоянное движение вперед-назад вращает колеса, соединенные с редуктором, который распределяет механическую нагрузку между несколькими меньшими компонентами, а не одной центральной точкой, уменьшая износ. Вращение приводит в действие генератор, передающий энергию на берег по подводным кабелям.

Как и в случае с ветровой или солнечной энергией, один буй сам по себе не вырабатывает много энергии. Коммерческий план CorPower предполагает объединение десятков буев в массивы, называемые CorPacks, каждый из которых способен производить сотни мегаватт. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией сотен тысяч домов.

Но в отличие от ветровой или солнечной энергии, волны постоянно накатывают круглосуточно, поэтому выработка энергии более стабильна.

Прототип работает у берегов Агусадуры на севере Португалии с 2023 года, находясь в 4 км от берега на глубине 45 м. За три цикла эксплуатации он работал автономно, подавал электроэнергию в энергосистему Португалии и пережил атлантические штормы, включая рекордную волну высотой 18,5 м. Именно то, что он пережил это испытание без повреждений, во многом убедило DNV дать разрешение на эксплуатацию.

Компания CorPower сейчас работает над созданием своих первых двух коммерческих установок в Португалии и Шотландии, стремясь сделать энергию волн третьим по величине возобновляемым источником энергии в мире наряду с ветровой и солнечной энергией.

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