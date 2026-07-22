Разработан инновационный метод консервирования продуктов: секрет кроется в тыквенной кожуре (фото)

Исследователи только что обнаружили, что тыквенная кожура, которую обычно выбрасывают, превосходит пластиковую упаковку в лабораторных тестах.

Столетиями человечество работает над продления срока хранения продуктов питания, одним из них является консервация. С древних времен консервация позволяла прокормить больше людей в течение более длительного периода времени, а также помогала предотвратить нехватку продовольствия. В современном мире консервация позволяет пробовать продукты из самых разных уголков мира, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Университета Кюсю в Японии разработали инновационный, натуральный и простой метод консервации продуктов питания. Новый метод основан на наноматериале с одним ключевым ингредиентом — остатками тыквенной кожуры — и, как утверждается, способен сократить как количество отходов упаковки, так и пищевых отходов.

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Результаты экспериментов показали, что новый материал превзошел пластик сразу по трем показателям:

блокирует ультрафиолетовое (УФ) излучение;

подавляет рост микроорганизмов;

сохраняет антиоксидантную активность.

По словам специалиста по пищевым продуктам из Университета Кюсю Фумихико Танака, кожура тыквы была подготовлена для альтернативного использования путем нагревания под высоким давлением, после чего ее подвергли лиофилизации для измельчения на углеродные квантовые точки — очень мелкие частицы черного порошка. Отметим, что ранее ученые обнаружили, что эти частицы обладают полезными свойствами для упаковки пищевых продуктов.

Упаковка была протестирована в сравнении с обычной оберткой и без какой-либо упаковки вообще Фото: Kyushu University

После объединения с растительными волокнами и желатином новый материал был протестирован в сравнении с обычной пластиковой упаковкой и полным отсутствием упаковки. В качестве тестового продукта использовались помидоры черри.

Команда проанализировала помидоры через 20 дней и обнаружила, что материал из тыквенной кожуры превзошел отсутствие упаковки и стандартный пластик по таким параметрам, как защита от ультрафиолетового излучения, предотвращение роста бактерий и сохранение антиоксидантной активности. Впрочем, обычный пластик был лучше в ограничении потери влаги. Материал на основе этих маленьких углеродных точек также находится в пределах допустимых уровней токсичности.

Авторы отмечают, что преимущества на этом не заканчиваются. Например, наноматериал можно распылять, а также использовать в упаковке, что полезно для защиты отдельных участков фруктов и овощей — и дальнейшего сокращения отходов.

Любопытно, что кожура составляет около 10-12% от общей массы тыквы, но обычно выбрасывается. Авторы считают, что их открытие является отличным способом полезно использовать пищевые отходы. Увы, упаковка из кожуры все еще не готова к внедрению в магазины, однако ученые надеются исправить это в будущем.

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