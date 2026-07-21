Обезьяны не уступают людям в знании геометрии: приматы вновь удивили ученых (видео)

Исследование показывает, что обезьяны обладают геометрическими способностями, сопоставимыми со способностями детей дошкольного возраста.

Способность распознавать геометрически идентичные фигуры, даже повернутые, является полезной для людей, и ранее считалась уникальной для людей. Однако новое исследование показывает, что люди, на самом деле, не единственные, кто способен на это, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Карнеги-Меллона сосредоточились на понимании того, насколько сильно наше понимание форм отличается от понимания других приматов. Результаты ученых основаны на экспериментах с участием:

четырех взрослых макак-резусов (Macaca mulatta);

четырех взрослых оливковых бабуинов (Papio anubis);

55 детей дошкольного возраста (3-6 лет);

77 взрослых добровольцев с минимальным формальным образованием.

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Команда также использовала множество данных из предыдущего исследования. Включавшего бабуинов, французских детей дошкольного и младшего возраста, а также французских и коренных взрослых, анализируя их параллельно.

По словам нейробиолога Джессики Кантлон, изучив реципиентов, они смогли выяснить, какие аспекты геометрического мышления возникают естественным образом, а какие укрепляются именно благодаря образованию.

Авторы отмечают, что обезьяны, возможно, не обладают таким же символическим пониманием геометрических фигур, как люди, но их способность распознавать повернутые треугольники, прямоугольники, трапеции и другие геометрические фигуры в ряду практически не уступает человеческому разуму.

В ходе исследования участникам всех возрастов и видов предложили выполнить задание на сопоставление с помощью сенсорного экрана. Цель задания заключалась в поиске пар фигур с одинаковой геометрией, которые могут быть немного по-разному повернуты или масштабирован, среди множества геометрических фигур. Отметим, что реципиенты получили минимальные инструкции по заданию и им было предложено "разобраться" методом проб и ошибок.

По словам одного из соавторов исследования, исследователя в области психологии Цзялинь Ли, самым удивительным казалось то, что маленькие дети, не получившие формального математического образования, испытывают трудности с этой задачей так же, как и обезьяны. Более того, данные указывают на то, что сходство между детьми и обезьянами почти такое же, как между детьми и взрослыми.

Авторы отмечают, что абстрактное мышление — не способность, внезапно развившаяся у людей. Вероятно, некоторые когнитивные основы математического мышления, являются общими для всех приматов. Ученые также считают, что человеческое образование и культура строятся на этих древних биологических способностях.

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