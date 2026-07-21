Один орган в нашем теле может прожить на тысячи лет дольше, чем мы: есть ли предел жизни человека

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, какова максимальная продолжительность жизни человека — выводы основаны на анализе отдельных органов.

Самый старый человек, когда-либо живший на Земле, прожил невероятные 122 года и 164 дня. Впрочем, некоторые геронтологи сомневаются в правдивости этого рекорда. Но какого возраста на самом деле могут достичь люди? В новом исследовании ученые попытались ответить на этот вопрос, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить максимальную продолжительность жизни, изучая и оценивая отдельные человеческие органы и то, как долго они могли бы прожить, если исключить все другие обратимые процессы старения. Простыми словами, ученые рассматривали, как долго мог бы прожить тот или иной отдельный орган, если бы единственным фактором были соматические мутации, или мутации, происходящие после зачатия.

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В качестве базового ожидаемого уровня смертности для среднестатистического человека ученые взяли показатель смертности 30-летнего швейцарца. Отметим, что ученым необходимо было построить модель на основе популяции, где возрастные заболевания играли как можно меньшую роль в уровне смертности. Ученые остановились на Швейцарии из-за низкого уровня смертности, а также 30-летних, поскольку они, как правило, были здоровы, однако подвергались значительному риску смерти от других причин, например:

болезни;

несчастные случаи;

злоупотребление наркотиками и другое.

По словам авторов исследования, при этих данных максимальная оставшаяся продолжительность жизни для 30-летних составила бы 1759-29221 лет. В ходе исследования ученые включали и выключали в своей модели процессы старения, а также изучали ожидаемую продолжительность жизни наших органов.

Результаты исследования также показали, что максимально возможная продолжительность жизни человека, на самом деле, сдерживается несколькими ключевыми органами. Одним из них является мозг. Нейроны и кардиомиоциты, не обладающие способностью к делению, оказались основными ограничивающими факторами: когда все другие причины старения исключены, одни только соматические мутации сокращают теоретическую среднюю продолжительность жизни с 1759 лет до 156 лет.

В то же время ткани с высокой регенеративной способностью, такие как печень, способны поддерживать свои функции в течение тысяч лет благодаря непрерывному обновлению клеток, эффективно нейтрализуя негативное воздействие мутаций.

Исследование также обнаружило, что соматические мутации вносят значительный вклад в старение, но сами по себе они не могут объяснить наблюдаемую смертность. Свой вклад в ограничение продолжительности жизни также вносит потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция или эпигенетические изменения.

Авторы также считают, что трансляционная клеточная терапия, направленная на замену нейронов, может представлять собой единственный возможный путь к продолжительности жизни более 150 лет. При этом максимальная возможная средняя продолжительность жизни человека может составлять от 146 до 194 лет — она все еще ограничена соматическими мутациями.

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