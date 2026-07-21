Астронавты не могут выносить дождь: что с ними происходит на орбите Земли

Астронавт Скотт Келли провел на борту МКС 340 дней, и после своего прилета на Землю он рассказал, как на самом деле сложно возвращаться домой.

По его словам, ощущения от Земли — трава, дождь, обычный воздух — были ошеломляющими. Его кожа была постоянно натерта, водить машину получалось с трудом, так если бы Келли управлял ей издалека, пишет Space Daily.

Каждый астронавт, проводящий на орбите более нескольких месяцев, возвращается, описывая ту же самую дезориентацию. Запах дождя становится невыносимым, ткань слишком шершавой. Земля, для которой эволюционировали тела астронавтов, на короткое время стала чужой планетой, которую их нервная система заново осваивает в реальном времени.

На МКС есть запах — смесь озона, машинного масла, пота и слабого привкуса горелого металла, который, по словам астронавтов, остается на скафандрах после выхода в открытый космос через шлюз. Астронавты описывали его очень ярко — сравнивали с жареным стейком или металлическим, почти сладковатым ощущением. Чего на станции нет, так это погоды, влажной почвы, скошенной травы, морской соли, деревьев или десятков тысяч летучих органических соединений, к которым человеческий нос приспосабливается на Земле.

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Шесть месяцев такого состояния — и обонятельная луковица перестраивает свой базовый уровень. Когда вернувшийся член экипажа выходит на Земле, информация переполняет систему, которая полгода прислушивалась к шепоту.

Другой астронавт Крис Хадфилд говорил, что свежая еда после приземления — вкус яблока, сладкий, кислый и цветочный одновременно — казалась почти невыносимой.

Астронавты, проведшие длительное время на орбите, неизменно описывают погоду как одно из самых неприятных ощущений — её непредсказуемость, ветер в лицо, надвигающаяся буря. Первый дождь после возвращения может стать глубоким моментом: звук капель на крыше, запах мокрого бетона, температура холодной капли, стекающей по шее.

Нервная система, проведшая 200 дней в климатически контролируемой алюминиевой трубе, не имела ничего, с чем это сравнить. Это стало для них новой информацией.

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