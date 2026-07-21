Астронавти не переносять дощу: що з ними відбувається на орбіті Землі

Астронавт Скотт Келлі провів на борту МКС 340 днів, і після повернення на Землю він розповів, наскільки насправді складно повертатися додому.

За його словами, відчуття від Землі — трава, дощ, звичайне повітря — були приголомшливими. Його шкіра постійно натиралася, керувати автомобілем вдавалося з великими труднощами, ніби Келлі керував ним на відстані, пише Space Daily.

Кожен астронавт, який перебуває на орбіті довше, ніж кілька місяців, повертається, описуючи ту саму дезорієнтацію. Запах дощу стає нестерпним, тканина — надто шорсткою. Земля, до якої еволюціонували тіла астронавтів, на короткий час стала чужою планетою, яку їхня нервова система заново освоює в реальному часі.

На МКС відчувається запах — суміш озону, машинного масла, поту та слабкого присмаку горілого металу, який, за словами астронавтів, залишається на скафандрах після виходу у відкритий космос через шлюз. Астронавти описували його дуже яскраво — порівнювали зі смаженим стейком або металевим, майже солодкуватим відчуттям. Чого на станції немає, так це погоди, вологого ґрунту, скошеної трави, морської солі, дерев або десятків тисяч летких органічних сполук, до яких людський ніс пристосовується на Землі.

Відео дня

Шість місяців у такому стані — і нюхова цибулина переналаштовує свій базовий рівень. Коли член екіпажу, що повернувся, виходить на Землю, інформація переповнює систему, яка півроку прислухалася до шепоту.

Інший астронавт, Кріс Хадфілд, розповідав, що свіжа їжа після приземлення — зі смаком яблука, солодким, кислим і квітковим водночас — здавалася майже нестерпною.

Астронавти, які провели тривалий час на орбіті, незмінно описують погоду як одне з найнеприємніших відчуттів — її непередбачуваність, вітер в обличчя, насувається буря. Перший дощ після повернення може стати глибоким переживанням: звук крапель на даху, запах мокрого бетону, температура холодної краплі, що стікає по шиї.

Нервова система, яка провела 200 днів у алюмінієвій трубі з контрольованими кліматичними умовами, не мала нічого, з чим це можна було б порівняти. Це стало для них новою інформацією.

Інші новини науки