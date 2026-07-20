Крупнейший обман современности: 89% продуктов с маслом авокадо изготовлены не из него

Ученые раскрыли один из самых масштабных обманов современности — большинство продуктов, изготовленных с использованием этого модного продукта, на самом деле не содержит его.

Масло авокадо — одно из самых полезных растительных масел на рынке. Однако ученые только что обнаружили, что 89% продуктов, которые, как утверждается, изготовлены с использованием масла авокадо, на самом деле не содержит его, пишет Daily Mail.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе протестировали ряд продуктов, которые, как утверждается, изготовлены с использованием масла авокадо. Среди этих продуктов: чипсы, майонез и заправки для салатов. Результаты указывают на то, что большинство из этих продуктов на самом деле содержали лишь дешевые заменители.

По словам ведущего автора исследования, профессора кафедры пищевой науки и технологии Калифорнийского университета в Дэвисе Селины Ванг, потребители все чаще платят больше за продукты, изготовленные с использованием масла авокадо или оливкового масла. Однако на самом деле потребители не получают того, за что заплатили.

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Отметим, что в последние годы популярность масла авокадо резко возросла, в основном благодаря покупателям, заботящимся о своем здоровье. Однако до сих пор подлинность продуктов, утверждающих, что они содержат это масло, оставалась неясной.

В ходе исследования ученые проверили 54 продукта с маркировкой "масло авокадо" и проанализировали их состав. Результаты показали, что 93% чипсов, 71% майонеза и 100% заправок для салатов, маркированных как изготовленные с использованием настоящего масла авокадо, содержали другие масла.

Команда также проверила 20 продуктов, на которых значилось, что для их изготовления использовалась оливковое масло. Результаты показали, что лишь один из них не прошел проверку. Авторы исследования отмечают, что бренды, вероятно, не виноваты в этой путанице, поскольку пищевые компании закупают масла у сторонних посредников. Простыми словами, они могут попросту не знать, что масло загрязнено.

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