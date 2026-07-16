Древний текст, исключенный из Библии, содержит тревожное пророчество: в нем говорится об Антихристе

Некоторые исследователи считают, что древняя книга, исключенная из традиционной Библии, содержит пугающее предупреждение об Антихристе.

Антихрист — фигура в христианской теологии, считающаяся могущественным обманщиком, который будет противостоять Иисус Христу и уведет многих людей от веры; в конце концов все закончится концом света. Теперь некоторые ученые утверждают, что древний текст, в прошлом исключенный из Библии, повествует о тревожном появлении Антихриста, пишет Daily Mail.

Речь о Книге Еноха, которой более 22000 лет — она описывает таинственную группу могущественных правителей, известных как "цари и сильные", которых некоторые эксперты считают группой, противостоящей Богу до конца времен. Эти отрывки встречаются в Книге Притчей, второй части Книги Еноха, охватывающей главы с 46 по 63, где "Сын Человеческий" судит класс правителей, известных как "цари и сильные".

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Теперь ученые предлагают новую интерпретацию этого текста. Отрывок разворачивается в четырех отдельных частях, каждая из которых раскрывает еще один слой восхождения правителей, их могущества и окончательного падения.

Первая часть, как утверждается, представляет "царей и могущественных" как богатых и влиятельных лидеров, отвергающих Бога и преследующих верующих. Вторая часть описывает пришествие "Сына человеческого", когда правители слишком поздно понимают, что отреклись от избранника Божьего. Третья часть использует плавящиеся горы железа, меди, серебра и золота, чтобы символизировать крах богатства, власти и институтов, которым они доверяли. В четвертой части описывается суд, где правители предстают перед "Сыном человеческим" и обнаруживают, что нет спасения от последствий своих действий.

Отметим, что современная Библия состоит из 66 книг, охватывающих Ветхий и Новый Заветы, но более 70 древних текстов, распространявшихся среди ранних еврейских и христианских общин, в конце концов так и не были приняты в канон.

Одним из самых известных текстов, исключенных из Библии является Книга Еноха, в которой подробно рассказывает о падших ангелах и гигантах. Книга также содержит одно из самых ранних описаний происхождения демонов. Увы, эти истории так и не вошли в библейский канон.

По словам ученых, фрагменты Книги Еноха написаны на арамейском языке и были обнаружены учеными среди свитков Мертвого моря в пещерах Кумрана в Иудейской пустыне. Это подтверждает распространение текста задолго до христианства.

Теперь некоторые эксперты отмечают, что различия между английскими переводами Книги Еноха смягчили некоторые из ее самых резких описаний "царей и могущественных". Однако более дословный перевод текстов на самом деле более тревожный, чем можно было бы ожидать.

Некоторые эксперты рассматривают этот образ как символ краха земных царств, богатства и человеческой власти. Ученые также полагают, что текст представляет собой падение современных институтов, построенных на богатстве и политической власти.

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