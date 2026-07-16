Эффект "зловещей долины": макаки боятся реалистичных роботов, как и люди

В создании симуляций человеческих лиц существует эффект “зловещей долины”, когда они получаются слишком реалистичными, чтобы сойти за карикатуру, но недостаточно хорошими для реальных.

Такие симуляции вызывают чувство дискомфорта у многих людей, кто с ними сталкивается. Новое исследование показывает, что мы не единственные, кто испытывает тревогу при виде подобных симуляций. Эффект “зловещей долины” присущ также макакам-резусам, которые были не в восторге от реалистичных моделей самих себя, пишет Refractor.

Небольшая группа исследователей из Университетской клиники Тюбингена в Германии и Лёвенского университета в Бельгии решила проверить, справится ли современная цифровая технология с задачей создания динамической 3D-модели обезьяны, достаточно точной, чтобы обмануть настоящую.

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Создание реалистичного животного с помощью CGI сопряжено с рядом трудностей, от сбора достаточного количества данных отслеживания до точного расчета движения шерсти. Поэтому нейробиологи из Тюбингенской университетской клиники Лукас М. Мартини и Мартин А. Гизе возглавили команду, разработавшую собственный реалистичный аватар макаки — MacAction — на основе собственных данных отслеживания, примененных к коммерчески доступной модели.

Проверив MacAction на реальных макаках, исследователи продемонстрировали своего CGI-актера перед аудиторией из восьми макак в естественной среде, а также видео с настоящей макакой.

Зрители одинаково пристально следили за каждым видео, что говорит об успехе симулятора обезьяны.

Далее исследователи решили проверить, насколько далеко можно зайти в симуляции, прежде чем все станет немного жутковатым.

В рамках своего эксперимента команда постепенно корректировала свою модель MacAction, переходя от реалистичной к максимально упрощенной.

“У высокореалистичного аватара мы сначала удалили мех, затем цвет и текстуру, а для наиболее нереалистичной версии представили белую каркасную текстуру, удалив тени и признаки глубины структуры поверхности”, — пишут исследователи.

Проведя эти урезанные модели через тот же процесс тестирования, команда обнаружила доказательства, подтверждающие их гипотезу о том, что макаки также испытывали дискомфорт при работе с очень реалистичными моделями.

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