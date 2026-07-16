Ефект "зловісної долини": макаки бояться реалістичних роботів, так само як і люди

При створенні симуляцій людських облич існує ефект "моторошної долини", коли вони виходять надто реалістичними, щоб їх можна було сприймати як карикатуру, але недостатньо досконалими, щоб здаватися справжніми.

Такі симуляції викликають відчуття дискомфорту у багатьох людей, які з ними стикаються. Нове дослідження показує, що ми не єдині, хто відчуває тривогу, побачивши подібні симуляції. Ефект "зловісної долини" притаманний також макакам-резусам, які не були в захваті від реалістичних моделей самих себе, пише Refractor.

Невелика група дослідників з Університетської клініки Тюбінгена в Німеччині та Левенського університету в Бельгії вирішила перевірити, чи впорається сучасна цифрова технологія із завданням створення динамічної 3D-моделі мавпи, достатньо точної, щоб обдурити справжню.

Створення реалістичної тварини за допомогою CGI пов’язане з низкою труднощів — від збору достатньої кількості даних відстеження до точного розрахунку руху шерсті. Тому нейробіологи з Тюбінгенської університетської клініки Лукас М. Мартіні та Мартін А. Гізе очолили команду, яка розробила власний реалістичний аватар макаки — MacAction — на основі власних даних відстеження, застосованих до комерційно доступної моделі.

Відео дня

Випробувавши MacAction на справжніх макаках, дослідники продемонстрували свого CGI-актора перед аудиторією з восьми макак у природному середовищі, а також відео зі справжньою макакою.

Глядачі однаково пильно стежили за кожним відео, що свідчить про успіх симулятора мавпи.

Далі дослідники вирішили перевірити, як далеко можна зайти в симуляції, перш ніж все стане трохи моторошним.

У рамках свого експерименту команда поступово коригувала свою модель MacAction, переходячи від реалістичної до максимально спрощеної.

"У високореалістичного аватара ми спочатку видалили шерсть, потім колір і текстуру, а для найбільш нереалістичної версії створили білу каркасну текстуру, видаливши тіні та ознаки глибини структури поверхні", — пишуть дослідники.

Провівши ці спрощені моделі через той самий процес тестування, команда виявила докази, що підтверджують їхню гіпотезу про те, що макаки також відчували дискомфорт під час роботи з дуже реалістичними моделями.

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