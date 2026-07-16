Стародавній текст, виключений із Біблії, містить тривожне пророцтво: у ньому йдеться про Антихриста

Деякі дослідники вважають, що стародавня книга, виключена з традиційної Біблії, містить страхітливе попередження про Антихриста.

Антихрист — постать у християнській теології, яку вважають могутнім ошуканцем, що протистоятиме Ісусу Христу та відверне багатьох людей від віри; зрештою все закінчиться кінцем світу. Зараз деякі вчені стверджують, що стародавній текст, який у минулому був виключений з Біблії, розповідає про тривожну появу Антихриста, пише Daily Mail.

Йдеться про Книгу Еноха, якій понад 22 000 років — вона описує таємничу групу могутніх правителів, відомих як "царі та сильні", яких деякі експерти вважають групою, що протистоїть Богу аж до кінця часів. Ці уривки містяться в Книзі Притч, другій частині Книги Еноха, що охоплює розділи з 46 по 63, де "Син Людський" судить клас правителів, відомих як "царі та сильні".

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Тепер вчені пропонують нове тлумачення цього тексту. Уривок складається з чотирьох окремих частин, кожна з яких розкриває ще один аспект сходження правителів, їхньої могутності та остаточного падіння.

У першій частині, як стверджується, "царі та могутні" зображуються як багаті й впливові лідери, які відкидають Бога та переслідують віруючих. Друга частина описує прихід "Сина Людського", коли правителі занадто пізно усвідомлюють, що зреклися Божого обранця. Третя частина використовує розплавлені гори заліза, міді, срібла та золота, щоб символізувати крах багатства, влади та інститутів, яким вони довіряли. У четвертій частині описується суд, де правителі постають перед "Сином людським" і виявляють, що немає порятунку від наслідків своїх дій.

Зазначимо, що сучасна Біблія складається з 66 книг, які охоплюють Старий і Новий Завіти, але понад 70 стародавніх текстів, що поширювалися серед ранніх єврейських і християнських громад, зрештою так і не були включені до канону.

Одним із найвідоміших текстів, виключених із Біблії, є Книга Еноха, у якій докладно розповідається про занепалих ангелів та велетнів. Ця книга також містить одне з найдавніших описів походження демонів. На жаль, ці історії так і не увійшли до біблійного канону.

За словами вчених, уривки з "Книги Еноха" написані арамейською мовою і були виявлені вченими серед сувоїв Мертвого моря в печерах Кумрана в Юдейській пустелі. Це підтверджує поширення тексту задовго до появи християнства.

Зараз деякі експерти зазначають, що відмінності між англійськими перекладами "Книги Еноха" пом’якшили деякі з її найгостріших описів "царів і могутніх". Однак більш дослівний переклад текстів насправді є більш тривожним, ніж можна було б очікувати.

Деякі експерти розглядають цей образ як символ краху земних царств, багатства та людської влади. Вчені також вважають, що текст відображає занепад сучасних інститутів, побудованих на багатстві та політичній владі.

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