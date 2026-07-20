Найбільший обман сучасності: 89% продуктів з олією авокадо виготовлені не з нього

Вчені викрили один із наймасштабніших обманів сучасності — більшість продуктів, виготовлених із використанням цього модного інгредієнта, насправді не містять його.

Олія авокадо — одна з найкорисніших рослинних олій на ринку. Однак вчені щойно виявили, що 89 % продуктів, які, як стверджується, виготовлені з використанням олії авокадо, насправді її не містять, пише Daily Mail.

Вчені з Каліфорнійського університету в Девісі перевірили низку продуктів, які, як стверджується, виготовлені з використанням олії авокадо. Серед цих продуктів — чіпси, майонез та заправки для салатів. Результати свідчать про те, що більшість із цих продуктів насправді містили лише дешеві замінники.

За словами провідної авторки дослідження, професорки кафедри харчової науки та технології Каліфорнійського університету у Девісі Селіни Ванг, споживачі дедалі частіше платять більше за продукти, виготовлені з використанням авокадової олії або оливкової олії. Однак насправді споживачі не отримують того, за що заплатили.

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Зазначимо, що в останні роки популярність олії авокадо різко зросла, головним чином завдяки покупцям, які піклуються про своє здоров’я. Однак досі справжність продуктів, у складі яких, як стверджується, міститься ця олія, залишалася неясною.

У ході дослідження вчені перевірили 54 продукти з маркуванням "олія авокадо" та проаналізували їхній склад. Результати показали, що 93% чіпсів, 71% майонезу та 100% заправок для салатів, маркованих як виготовлені з використанням справжнього масла авокадо, містили інші масла.

Команда також перевірила 20 продуктів, на етикетках яких було зазначено, що для їхнього виготовлення використовувалася оливкова олія. Результати показали, що лише один із них не пройшов перевірку. Автори дослідження зазначають, що бренди, ймовірно, не винні в цій плутанині, оскільки харчові компанії закуповують олії у сторонніх посередників. Простіше кажучи, вони можуть просто не знати, що олія забруднена.

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