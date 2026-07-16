Знайдено найдавніший у світі бурштин віком 385 млн років: він з'явився задовго до динозаврів

Дослідники виявили рідкісний зразок бурштину, який, як вважається, з’явився задовго до динозаврів і навіть до того, як комахи стали основними споживачами рослин.

Деревну смолу зазвичай вважають стародавнім, ароматним засобом захисту від комах — речовиною, здатною відлякувати шкідників і загоювати рани, залишені їхніми ненажерливими щелепами. Однак тепер нове дослідження припускає, що ці в’язкі виділення, насправді, з’явилися в зовсім іншому світі, ніж вважалося — світі без динозаврів і навіть до того, як комахи стали основними споживачами рослин, пише Science Alert.

Особливий зразок бурштину був виявлений вченими на крайньому північному заході Китаю — палеонтологи виявили сотні мікроскопічних фрагментів бурштину, вік яких становить 385 мільйонів років. Для порівняння: це на 65 мільйонів років раніше за попереднього рекордсмена і на 150 мільйонів років раніше за перших динозаврів.

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Деякі уламки бурштину. Найбільший із них мав розмір усього 1,5 міліметра Фото: Science Advances

За словами першого автора нового дослідження, палеонтолога Цзіхана Ло з Китайської академії наук, важливість відкриття полягає не лише у віці бурштину. Справа в тому, що попередні знахідки відносяться до пізнього карбону і, як вважається, пов’язані з насінними рослинами. Однак новий зразок датується середнім девоном, тобто періодом, що передував появі та диверсифікації насінних рослин. Це означає, що несіменна судинна рослина вже була здатна виробляти хімічно складну терпеноїдну смолу

Відомо, що бурштин складається з деревної смоли, яка затверділа й окаменіла протягом мільйонів років, перетворившись на чудовий дорогоцінний камінь теплого відтінку. Однак бурштин також здатний зберігати, часто в найдрібніших деталях, найдрібніші деталі світу, що існував у той час, коли він витікав із дерева, з якого його було видобуто — від рослинної матерії, такої як пилок, до безхребетних, що потрапили в пастку, і навіть хребетних, таких як рептилії та крихітні динозаври.

Вважається, що бурштин також може багато розповісти про доісторичні екосистеми та еволюцію рослин. Наприклад, це нове відкриття, по суті, змінює наше уявлення про те, як ранні рослини розвинули здатність виробляти смолу.

Деякі скам'янілі рослини, раніше виявлені у формації Хуйєрсіт Фото: Science Advances

Зазначимо, що стародавню смолу було виявлено не у вигляді блискучих золотистих самородків, як ті, що можна побачити у срібному кулоні. Вчені виявили зразок у вигляді 241 крихітного фрагмента розміром від 0,1 до 1,5 міліметра, вилучених із 10 кілограмів вугілля на крайньому північному заході країни. Фрагменти були настільки малі, що їх вдалося виявити лише за допомогою ультрафіолетового світла, яке змушувало їх флуоресціювати на тлі навколишньої породи.

Вчені не змогли точно визначити, до якого сімейства належали ці вимерлі дерева, що виробляли цю смолу. Однак команда вважає, що вже тоді в екосистемі існувала достатня небезпека, щоб рослинам знадобилися захисні механізми.

По-перше, комахи стали основними споживачами рослин, а лісові пожежі та паразитичні гриби, можливо, вже існували. Вони були достатньо небезпечними, щоб сприяти виробленню смоли. Ця адаптація виявилася напрочуд стійкою.

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