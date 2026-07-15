Розміром з кішку і народжувалися десятками: якими були дитинчата грізного тиранозавра

Ця рідкісна знахідка дозволила вченим з’ясувати, якими насправді були дитинчата одного з найгрізніших динозаврів в історії Землі.

У другій частині "Парку Юрського періоду" мисливці знаходять дитинча тиранозавра і використовують його, щоб заманити дорослу особину в пастку. Однак вчені стверджують, що творці фільму знову помилилися — насправді дитинчата тиранозавра виглядали зовсім інакше, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені виявили та ретельно вивчили скам’янілості дитинчат тиранозавра. У результаті їм вдалося описати, як насправді виглядало потомство одного з найгрізніших динозаврів у світі.

За словами вчених, незважаючи на сцену у фільмі, насправді дитинча тиранозавра було б набагато меншим — приблизно розміром з кішку. Більше того, вчені вважають, що дитинча мало б бути не одне — оскільки в гнізді, ймовірно, перебувало кілька десятків особин.

Відео дня

Ймовірно, дитинча тиранозавра також не стало б корисним як приманка. Вчені вважають, що батьки, найімовірніше, пожертвували б кількома дитинчатами, щоб позбутися набридливих людей.

За словами палеонтолога та еволюційного біолога з Університету Бата у Великій Британії, коли люди думають про динозаврів, вони, як правило, уявляють собі гігантів із довгими шиями, спрямованими до верхівок дерев, величезних рогатих травоїдних, що борються один з одним, і, звичайно ж, найбільших наземних хижаків, які коли-небудь жили на Землі.

Науці добре відомі великі види, проте дрібніші види рептилій, ссавців та інших динозаврів залишаються малодослідженими, оскільки їхні скам’янілості рідко зберігаються. У новому дослідженні вчені вивчили фрагментовані скам’янілості, що припадали пилом у ящиках комори. У результаті їм вдалося зробити неймовірне відкриття — вчені виявили скам’янілі останки дитинчат тиранозаврів.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога з Університету штату Оклахома у США Еріка Снайвлі, найбільше їх із колегами здивувало те, наскільки точно скам’янілості дитинчат тиранозавра нагадують скам’янілості великих дорослих особин.

Дані свідчать про те, що кістка стопи мала всі ознаки величезного дорослого тиранозавра: зуби були товстими й стертими, а тому вчені дійшли висновку, що дитинчата вгризалися в кістку так само, як 10-тонний дорослий, що розламує кістки великого трицератопса

У результаті вченим вдалося дізнатися більше про дитинчат тиранозаврів, про яких сьогодні мало що відомо. За словами вчених, дитинчата досягали у довжину близько 75 сантиметрів, а їхня вага становила близько 2,5 кілограма. Більше того, вважається, що одразу після вилуплення динозаври, ймовірно, важили всього 1,7 кілограма.

Автори також дійшли висновку, що тиранозаври відкладали багато яєць: дослідники оцінили їхню кількість у 20–30 на кладку. І це має певні цікаві наслідки для їхньої репродуктивної стратегії.

Інші новини науки