Пекло для диких тварин: як війна змінила колись надійний притулок для видів у Чорнобилі (фото)

Вчені використовували фотопастки, які продемонстрували, як повномасштабна війна в Україні вплинула на дику природу, що колись процвітала.

Після Чорнобильської катастрофи 1986 року занедбана пустка навколо Чорнобильської АЕС з часом перетворилася на притулок для диких тварин. Однак ця тендітна рівновага знову була порушена з початком повномасштабної війни в Україні, пише IFLScience.

24 лютого 2022 року Чорнобильська зона відчуження була захоплена Росією на найперших етапах повномасштабного вторгнення. Наприкінці березня 2022 року російські війська покинули зону відчуження. У результаті вчені отримали унікальну можливість уважно спостерігати за екологічними наслідками війни в режимі реального часу.

Лось біля занедбаного села Іванівка у Чорнобильській зоні відчуження Фото: Kateryna Korepanova

Попередні дослідження вже показали, що за останні десятиліття Чорнобильська зона відчуження після свого закриття стала центром біорізноманіття. Популяції благородних оленів, рисей, лосів, диких кабанів, вовків і навіть бурих ведмедів відновилися всього за кілька десятиліть, мабуть, процвітаючи у світі, вільному від втручання людини. На жаль, вторгнення Росії на територію України зруйнувало цей крихкий мир.

Відео дня

У новому дослідженні під керівництвом Світлани Кудренко з Фрайбурзького університету було проаналізовано сотні тисяч зображень, отриманих у зоні відчуження за допомогою фотопасток. Зазначимо, що камери продовжували працювати до, під час і після відступу окупаційних військ.

Далі вчені порівняли ці дані з щоденними опитуваннями людей, які продовжували працювати або жити в зоні відчуження та навколо неї — вони повідомляли про те, наскільки гучним і руйнівним був конфлікт у будь-який конкретний день.

Козулі перебігають дорогу в занедбаному селі Куповате Фото: Kateryna Korepanova

Результати показали, що наявність зброї, танків і солдатів по-різному впливала на різні види тварин. Наприклад, у міру загострення збройного конфлікту кількість спостережень за благородними оленями збільшилася, тоді як кількість спостережень за косулями зменшилася — здавалося, що тварини покинули цей регіон.

Автори дослідження припускають, що ця відмінність може свідчити про контраст у способі життя цих двох видів. Благородні олені живуть стадами на відкритих просторах, тоді як козулі більш полохливі, ведуть більш усамітнений спосіб життя та мешкають у лісах.

Вчені також виявили, що благородні олені та руді лисиці стали менш активними вночі під час окупації. Припускається, що це може бути пов’язано зі зміною режиму життя тварин, щоб уникнути загроз, пов’язаних із війною.

Чорні лелеки та сіра чапля відпочивають на металевих конструкціях біля колишнього ставка-охолоджувача Чорнобильської атомної електростанції Фото: Kateryna Korepanova

Дикі кабани та єнотоподібні собаки, як правило, уникали районів, розташованих поруч із людською інфраструктурою, тоді як лисиці та рисі, навпаки, наближалися до цих місць, коли ситуація загострювалася. Причини цього не зовсім зрозумілі, але дослідники припускають, що ці тварини могли почати асоціювати такі місця з їжею.

Автори зазначають, що наслідки значно відрізняються залежно від виду, але загалом ситуація така, що війна залишає глибокий слід у поведінці тварин, який поширюється далеко за межі опромінених пусток Чорнобиля — скрізь, де відбувається насильство.

Інші новини