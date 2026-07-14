Від засніжених вершин до прадавніх лісів: перелік загадкових місць на Землі, де ще не ступала нога людини (фото)

Може здатися, що на планеті не залишилося жодного місця, де б не ступала нога людини, однак насправді це не так. Вчені склали список дивовижних місць, які ще не досліджувалися людьми.

Від Північного полюса до найвищої вершини світу, Евересту, може здатися, що найвідважніші люди вже підкорили всі можливі вершини. Однак ви здивуєтеся, дізнавшись, скільки на Землі існує місць, де не ступала нога людини, пише Daily Mail.

За словами вчених, у світі досі існують непрохідні праліси та засніжені вершини священних гір, де ніколи раніше не ступала нога людини. Більше того, у прихованих глибинах печер досі можуть ховатися сотні кілометрів незайманої території, яка ще чекає на своє відкриття.

Тепер вчені розповіли, де приховані найзагадковіші місця на Землі.

Земля Марі Берд, Антарктида

Земля Марі Берд у Західній Антарктиді є одним із яскравих прикладів того, що вчені називають "нічиєю землею". Це означає, що ці 1,61 мільйона квадратних кілометрів замерзлої території не є законною власністю жодної держави. Більше того, вчені підрахували, що 99,6% цієї території досі залишаються незайманою первозданною дикою природою. Для порівняння: в Антарктиді залишилося лише 32 % незайманої території.

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Незважаючи на десятиліття досліджень, більша частина регіону ніколи не була відвідана людьми, але цей регіон все ж має надзвичайно важливе наукове значення.

Розташована у Західній Антарктиді, Земля Мері Берд є одним із небагатьох справжніх прикладів нічийної землі Фото: Wikipedia

Північний лісовий комплекс, М’янма

Це місце — північний лісовий масив, що займає площу понад 30 296 квадратних кілометрів, — є одним із останніх справжніх диких куточків Землі. Ці густі джунглі простягаються гірською місцевістю на крайній півночі М’янми, між кордонами Індії та Китаю.

За словами вчених, це місце вважається однією з найбільших ділянок незайманого лісу в Південно-Східній Азії, в якому, за оцінками, мешкає 6000 видів, з яких 1500, як вважається, більше ніде не зустрічаються.

Зазначимо, що цей район і без того був надзвичайно віддаленим і малонаселеним, але в 1960-х роках доступ до нього став ще більш обмеженим. В умовах політичного конфлікту в М’янмі країна закрила Північний лісовий комплекс для більшості дослідників на останні 70 років.

Північний лісовий комплекс у М"янмі займає понад 30 000 квадратних кілометрів Фото: Alamy

Гангхар Пунсум, Бутан

Бутанська вершина Гангхар Пунсум має висоту 7550 метрів і є найвищою непідкореною горою у світі. Сувора погода, віддалене розташування та відсутність належної карти ускладнюють сходження, але це не є причиною, через яку вершина була покинута.

Однак ще однією причиною, через яку вершина залишається непідкореною, є глибоко вкорінені релігійні переконання. Жителі Бутану вірять, що гори є священними, оскільки на їхніх вершинах мешкають божества.

До речі, у 1994 році місцева влада навіть заборонила сходження на гори висотою понад 6000 метрів, а у 2003 році в країні взагалі заборонили альпінізм.

Гангкхар Пунсум у Бутані — найвища непідкорена гора у світі Фото: Wikipedia

Мачапучаре, Непал

Гора Мачапучаре, також відома як "гора Фіштейл", є одним із найменш відвідуваних місць на планеті. Дві неймовірні вершини височіють на 6993 метри над заповідною зоною Аннапурни на півночі Непалу.

Згідно з легендами місцевих жителів, гора також є домівкою бога Шиви — одного з головних божеств індуїзму. Внаслідок цього гора залишалася майже недоторканою протягом усієї історії людства.

У 1957 році британська експедиція отримала дозвіл на сходження на вершину, але повернула назад, пройшовши 150 метрів від вершини, пообіцявши королю Непалу, що вони не підніматимуться на вершину. Відтоді, на жаль, не було видано жодного дозволу на сходження.

Гора Мачапучаре, також відома як "гора Фіштейл" у Непалі, ніколи не була підкорена Фото: Wikipedia

Сума Рі, кордон між Пакистаном і Китаєм

Втім, не всі непідкорені вершини залишаються такими з духовних причин. Наприклад, Сумма Рі та Сумма Рі II просто надто небезпечні й недоступні для людей, що робить цю вершину найвищою непідкореною горою, на яку дозволено підніматися.

Відомо, що вершини розташовані у віддаленій частині пакистано-китайського кордону й сягають висоти 7312 та 7302 метрів відповідно — жодна з них так і не була підкорена.

Сума-Рі — найвища непідкорена гора, сходження на яку дозволено законом Фото: Wikipedia

Східна Ньяїнчентанглха, Тибет

Ще одним прикладом є величний гірський хребет Східна Ньяїнчентанглха, який простягається на 600 км і сягає 200 км у ширину. Цікаво, що цей неймовірно віддалений гірський хребет практично не зазнав впливу людини.

Хребет розташований на південно-східній околиці Цінхай-Тибетського плато і іноді відомий як "Тибетські Альпи". Однак, на відміну від Альп, переважна більшість вершин у цьому районі залишаються непідкореними. Наприклад, із 164 вершин висотою понад 6000 метрів 159 залишаються непідкореними.

У величному гірському масиві Ньяїнчентангла-Іст із 164 вершин ще не підкорено 159. Фото: Wikipedia

Гребінь Гаккеля, Північний Льодовитий океан

У глибинах океану також приховані місця, до яких людина ще не доторкнулася. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), на карту нанесено лише 28,7 % океанічного дна, а безпосередньо спостерігалося людиною взагалі лише 0,001 %.

Одним із найнедоступніших і найзахопливіших океанічних регіонів є хребет Гаккеля — підводний вулканічний гірський хребет довжиною 1800 км, що простягається через Євразійський басейн у Північному Льодовитому океані. Цей жолоб між північноамериканською та євразійською континентальними плитами, розташований на глибині від 4600 до 5100 метрів, є однією з найглибших точок на Землі.

Хребет Гаккеля — це підводний вулканічний гірський хребет довжиною 1800 км Фото: Alamy

Сеноти Юкатану, Мексика

Можливо, на Землі залишилося не так багато місць, які дійсно ще невідомі людям, але печери, ймовірно, є одними з них. Яскравим прикладом є сеноти Юкатану в Мексиці — природні вапнякові карстові провали та печерні системи, затоплені близько 10 000 років тому.

За словами дослідників, у провінції Юкатан налічується близько 7000 сенотів, і лише 142 з них відкриті для відвідування, а це означає, що 98 % з них досі не досліджені. Вважається, що деякі з них у минулому могли бути заселені доісторичними групами до того, як піднялася вода, але є багато прихованих глибин, які людина ніколи не відвідувала.

Експерти вважають, що в мексиканських сенотах Юкатану можуть ховатися недосліджені ходи загальною довжиною близько 1000 км Фото: Wikipedia

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