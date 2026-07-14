От снежных вершин до древних лесов: список загадочных мест Земли, где не ступала нога человека (фото)

Может показаться, что на планете не осталось ни единого места, где не ступала нога человека, однако, на самом деле, это не так. Ученые составили список удивительных мест, неисследованных людьми.

От Северного полюса до самой высокой вершины в мире, Эвереста, может показаться, что самые отважные люди уже покорили все возможные рубежи. Однако вы удивитесь, узнав, сколько существует мест на Земле, где не ступала нога человека, пишет Daily Mail.

По словам ученых, в мире все еще существуют непроходимые древние леса и заснеженные вершины священных гор, где никогда прежде не ступала нога человека. Более того, в скрытых глубинах пещер все еще могут скрываться сотни километров нетронутой территории, которая еще ждет своего открытия.

Теперь ученые рассказали, где скрываются самые загадочные места на Земле.

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Земля Мари Берд, Антарктида

Земля Мари Берд в Западной Антарктиде является одним из ярких примеров того, что ученые называют "ничейной землей". Это подразумевает, что эти 1,61 миллиона квадратных километров замерзшей территории не являются законной собственностью ни одного государства. Более того, ученые подсчитали, что 99,6% этой территории все еще остаются нетронутой первозданной дикой природой. Для сравнения, в Антарктиде осталось лишь 32% нетронутой территории.

Несмотря на десятилетия исследований, большая часть региона никогда не посещалась людьми, но региона все же имеет критически важное научное значение.

Расположенная в Западной Антарктиде, Земля Мэри Берд является одним из немногих подлинных примеров ничейной земли Фото: Wikipedia

Северный лесной комплекс, Мьянма

Это место представляет собой северный лесной комплекс, занимающий площадь более 30 296 квадратных километров, является одним из последних настоящих диких уголков Земли. Эти густые джунгли простираются по горной местности на крайнем севере Мьянмы, между границами Индии и Китая.

По словам ученых, это место считается одним из крупнейших участков нетронутого леса в Юго-Восточной Азии, в котором, по оценкам, обитает 6000 видов, из которых 1500, как считается, не встречаются больше нигде.

Отметим, что этот район и без того был крайне отдаленным и малонаселенным, но в 1960-х годах доступ к нему стал еще более ограниченным. В условиях политического конфликта в Мьянме страна закрыла Северный лесной комплекс для большинства исследователей на последние 70 лет.

Северный лесной комплекс в Мьянме занимает более 30 000 квадратніх километров Фото: Alamy

Гангхар Пунсум, Бутан

Бутанская вершина Гангхар Пунсум возвышается на 7550 метров и является самой высокой непокоренной горой в мире. Суровая погода, отдаленное местоположение и отсутствие надлежащей карты делают восхождение сложным, но это не причина, по которой вершина была заброшена.

Однако еще одной причиной, по которой вершина остается непокоренной, являются укоренившиеся религиозные убеждения. Жители Бутана верят, что горы священны, потому что на их вершинах живут божества.

К слову, в 1994 году местное правительство даже запретило восхождения на горы выше 6000 метров, а в 2003 году в стране и вовсе запретили альпинизм.

Гангкхар Пунсум в Бутане — самая высокая непокоренная гора в мире Фото: Wikipedia

Мачапучаре, Непал

Гора Мачапучаре, также известная как "гора Фиштейл", является одним из наименее посещаемых мест на планете. Две невероятные вершины возвышаются на 6993 метра над заповедной зоной Аннапурны на севере Непала.

Согласно легендам местных жителей, гора также является домом бога Шивы — одного из главных божеств индуизма. В результате гора оставалась почти нетронутой в течение всей истории человечества.

В 1957 году британская экспедиция получила разрешение на восхождение на вершину, но повернула назад, пройдя 150 метров от вершины, пообещав королю Непала, что они не будут подниматься на вершину. С тех пор, увы, не было выдано ни единого разрешения на восхождение.

Гора Мачапучаре, также известная как "гора Фиштейл" в Непале, никогда не была покорена Фото: Wikipedia

Сумма Ри, граница Пакистана и Китая

Впрочем, не все непокоренные вершины являются таковыми по духовным причинам. Например, Сумма Ри и Сумма Ри II, просто слишком опасны и недоступны для людей, что делает эту вершину самой высокой непокоренной горой, где разрешено восхождение.

Известно, что вершины расположены в отдаленной части пакистано-китайской границы и достигают высоты 7312 и 7302 метров соответственно — не одна из них так и не была покорена.

Сума-Ри — самая высокая непокоренная гора, восхождение на которую разрешено законом Фото: Wikipedia

Восточная Ньяинчентанглха, Тибет

Еще одним примером является внушительный горный хребет Восточная Ньяинчентанглха, который простирается на 600 км и достигает 200 км в ширину. Любопытно, что этот невероятно отдаленный горный хребет практически не тронут человеком.

Хребет расположен на юго-восточной окраине Цинхай-Тибетского плато и иногда известен как "Тибетские Альпы". Но, в отличие от Альп, подавляющее большинство вершин в этом районе остаются непокоренными. Например, из 164 вершин высотой более 6000 метров 159 остаются непокоренными.

В величественном горном массиве Ньяинчентангла-Ист из 164 вершин еще не покорены 159 из них. Фото: Wikipedia

Гребень Гаккеля, Северный Ледовитый океан

В глубинах океана также скрываются нетронутые человеком места. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), на карту нанесено лишь 28,7% океанического дна, а непосредственно наблюдалось человеком и вовсе 0,001%.

Одним из самых недоступных и захватывающих океанических регионов является хребет Гаккеля — подводный вулканический горный хребет длиной 1800 км, простирающийся через Евразийский бассейн в Северном Ледовитом океане. Этот желоб между североамериканской и евразийской континентальными плитами, расположенный на глубине от 4600 до 5100 метров, является одной из самых глубоких точек на Земле.

Хребет Гаккеля — это подводный вулканический горный хребет длиной 1800 км Фото: Alamy

Сеноты Юкатана, Мексика

Возможно, на Земле осталось не так много мест, которые действительно еще неизвестны людям, но пещеры, вероятно, являются одними из них. Ярким примером являются сеноты Юкатана в Мексике — природные известняковые карстовые провалы и пещерные системы, затопленные около 10 000 лет назад.

По словам исследователей, в провинции Юкатан насчитывается около 7000 сенотов, и только 142 из них доступны для посещения, а это значит, что 98% из них до сих пор не исследованы. Считается, что некоторые из них в прошлом могли быть заселены доисторическими группами до того, как поднялась вода, но есть много скрытых глубин, которые никогда не посещал человек.

Эксперты считают, что в мексиканских сенотах Юкатана могут скрываться неисследованные ходы общей протяженностью около 1000 км Фото: Wikipedia

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