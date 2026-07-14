Люди редко наблюдают подобное: детеныш тюленя в Антарктиде получил первый урок плавания (видео)

Детенышам тюленей Уэдделла, живущим в Антарктиде, необходимо научиться задерживать дыхание и плавать, чтобы выжить в этих условиях — ученые запечатлели процесс на видео.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них обитают в самых отдаленных и необитаемых местах — например, в Антарктиде. Может показаться, что для наблюдения за животными в антарктических водах достаточно лишь опустить камеру GoPro в воду, съемка видео морских животных в Антарктиде — непростая задача, пишет Popular Science.

По словам Кейтлин Аллен из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), проблема заключается в том, что ученые не могут наблюдать за съемкой в реальном времени. В результате ученые попросту не знают, что записывают, пока камера не будет извлечена из антарктических вод.

Відео дня

Порой оказывается, что на видео нет ничего важного. Но в других случаях, однако, фиксируются важные динамические процессы, редко наблюдаемые людьми. Недавно ученые опубликовали видео, снятое Аллен с коллегами еще в 2015 году, которое является одним из таких примеров.

Серия очаровательных видеороликов демонстрирует, как упитанная самка тюленя Уэдделла (Leptonychotes weddellii) и ее детеныш, плавающие под толстым морским льдом, время от времени просовывая головы в дыхательное отверстие. По сути, ученым удалось запечатлеть удивительный урок плавания.

Исследования показывают, что многие морские млекопитающие не учат своих детенышей плавать, особенно тюлени. Они кормят их молоком некоторое время, затем отлучают от груди, и потом детеныш сам осваивает плавание. Но тюлени Уэдделла в Антарктиде учатся.

Отметим, что тюлени Уэдделла — вид, который является самым южным размножающимся млекопитающим на планете. Они — необыкновенные ныряльщики, способные задерживать дыхание более часа. Однако, поскольку детеныши рождаются на морском льду, они должны развивать свои навыки ныряния постепенно.

На видео ученым удалось запечатлеть, как самка тюленя способствует этому, ожидая своего детеныша в воде. В конечном итоге детеныш в воде следует за самкой в поисках молока. На кадрах запечатлен момент, когда детенышу впервые в жизни приходится задерживать дыхание в воде и учиться ориентироваться на морском льду.

Детенышу также необходимо научиться возвращаться к дыхательному отверстию, находить его, когда нужно вдохнуть, как входить и выходить из воды. В то же время самка, по сути, просто составляет ему компанию, помогая выбраться из воды, когда это необходимо.

Помимо уроков плавания, самки тюленей Уэдделла также передают своим детенышам огромное количество энергии через молоко. Предыдущие исследования показали, что менее чем за два месяца самка тюленя Уэдделла теряет около 136 килограммов.

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