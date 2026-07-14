Таке рідко можна побачити: дитинча тюленя в Антарктиді отримало перший урок плавання (відео)

Дитинчатам тюленів Уедделла, що мешкають в Антарктиді, необхідно навчитися затримувати дихання та плавати, щоб вижити в цих умовах — вчені зафіксували цей процес на відео.

Наша планета є домом для неймовірної кількості видів, і деякі з них мешкають у найвіддаленіших та безлюдних місцях — наприклад, в Антарктиді. Може здатися, що для спостереження за тваринами в антарктичних водах достатньо лише опустити камеру GoPro у воду, однак зйомка відео морських тварин в Антарктиді — непросте завдання, пише Popular Science.

За словами Кейтлін Аллен з Океанографічного інституту Вудс-Хоул (WHOI), проблема полягає в тому, що вчені не можуть спостерігати за зйомкою в реальному часі. Як наслідок, вчені просто не знають, що саме записується, доки камеру не витягнуть з антарктичних вод.

Відео дня

Іноді виявляється, що на відео немає нічого важливого. Однак у інших випадках фіксуються важливі динамічні процеси, які люди рідко мають змогу спостерігати. Нещодавно вчені опублікували відео, зняте Алленом разом із колегами ще у 2015 році, яке є одним із таких прикладів.

Серія чарівних відеороликів демонструє, як вгодована самка тюленя Ведделла (Leptonychotes weddellii) та її дитинча плавають під товстим морським льодом, час від часу висуваючи голови у дихальний отвір. По суті, вченим вдалося зафіксувати дивовижний урок плавання.

Дослідження показують, що багато морських ссавців не навчають своїх дитинчат плавати, особливо тюлені. Вони годують їх молоком певний час, потім відлучають від грудей, і після цього дитинча самостійно освоює плавання. Але тюлені Уедделла в Антарктиді навчаються.

Зазначимо, що тюлені Уедделла — це вид, який є найпівденнішим ссавцем на планеті, що розмножується. Вони — надзвичайні нирці, здатні затримувати дихання понад годину. Однак, оскільки дитинчата народжуються на морському льоду, вони повинні розвивати свої навички пірнання поступово.

На відео вченим вдалося зафіксувати, як самка тюленя сприяє цьому, чекаючи на своє дитинча у воді. Зрештою дитинча у воді слідує за самкою у пошуках молока. На кадрах зафіксовано момент, коли дитинчаті вперше в житті доводиться затримувати дихання у воді та вчитися орієнтуватися на морському льоду.

Дитинчаті також потрібно навчитися повертатися до дихального отвору, знаходити його, коли треба вдихнути, а також входити у воду та виходити з неї. Водночас самка, по суті, просто складає йому компанію, допомагаючи вибратися з води, коли це необхідно.

Окрім уроків плавання, самки тюленів Уедделла також передають своїм дитинчатам величезну кількість енергії через молоко. Попередні дослідження показали, що менш ніж за два місяці самка тюленя Уедделла втрачає близько 136 кілограмів.

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