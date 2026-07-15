У Швеції хотіли змусити ворон збирати недопалки на вулицях: що пішло не так

У соціальних мережах дедалі частіше з’являється інформація про експеримент, який нібито проводять у шведському місті Сьодертельє. Згідно з дописами в соцмережах, у цьому місті навчають ворон прибирати недопалки з вулиць.

Насправді комунальне господарство Сьодертельє не курує цей проєкт, але в таких повідомленнях все ж є частка правди. Таку ідею дійсно було запропоновано міській владі кілька років тому, пише Popular Science.

У 2022 році біхевіорист Ганс Крістіан Ханссен презентував проєкт Corvid Cleaners під час щорічного Тижня науки в місті. Запропонований проєкт передбачав навчання диких ворон збирати недопалки та скидати їх у спеціальні контейнери. Ці контейнери потім видавали б невелику кількість насіння як винагороду за зусилля птахів.

Багато ЗМІ та акаунтів у соціальних мережах незабаром підхопили цю історію та відео, що її супроводжувало. У 2024 році в журналі Emerging Economies Cases Journal навіть було опубліковано незалежну дослідницьку оцінку цієї концепції.

Відео дня

Незважаючи на такий ажіотаж, ідея Ханссена не отримала подальшого схвалення. Проєкт Corvid Cleaners зрештою оголосив про банкрутство у жовтні 2025 року, але сама історія стала справді вірусною.

Відтоді регулярно з’являються повідомлення про те, що Сьодертельє досі тестує послугу прибирання за допомогою ворон.

Незрозуміло, чому компанія Corvid Cleaning припинила діяльність минулого року, хоча прогноз на 2024 рік може дати певні підказки. Автори дослідження назвали "етичні наслідки та потенційний вплив на здоров’я ворон" серед своїх головних побоювань, а також суспільне сприйняття цієї ідеї. Це не перший випадок, коли ворони крадуть сигарети.

У 2018 році французький історичний тематичний парк потрапив у заголовки новин, продемонструвавши своїх власних ворон, які збирають сміття. Зрештою, питання не в тому, чи можуть люди навчити ворон прибирати за ними сміття, а в тому, чи слід їм це робити.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди викидають близько 4,5 трлн фільтрів щороку, і ця цифра незабаром може подвоїтися. Недопалки накопичуються в населених районах, а також у віддалених водоймах, океанах і лісах. Потрапивши туди, вони можуть розкладатися десятиліттями, при цьому виділяючи шкідливі хімічні речовини в навколишнє середовище.

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