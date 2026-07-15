В Швеции ворон хотели заставить собирать окурки на улицах: что пошло не так

Все чаще в социальных сетях появляется информация об эксперименте, который якобы проводят в шведском городе Сёдертелье. Согласно постам в соцсетях, в этом городе тренируют ворон убирать окурки с улиц.

На самом деле, коммунальное хозяйство Сёдертелье не курирует данные проект, но доля правды в таких сообщениях все же есть. Такая идея действительно была предложена городским властям несколько лет назад, пишет Popular Science.

В 2022 году бихевиорист Ханс Кристиан Ханссен представил проект Corvid Cleaners во время ежегодной Недели науки в городе. Предложенный проект предполагал обучение диких ворон сбору окурков и их сбросу в специальные контейнеры. Эти контейнеры затем выдавали бы небольшое количество семян в качестве награды за усилия птиц.

Многие СМИ и аккаунты в социальных сетях вскоре подхватили эту историю и сопровождающее её видео. В 2024 году в журнале Emerging Economies Cases Journal даже была опубликована независимая исследовательская оценка концепции.

Відео дня

Несмотря на такой ажиотаж, идея Ханссена не получила дальнейшего одобрения. Проект Corvid Cleaners в конечном итоге объявил о банкротстве в октябре 2025 года, но сама история стала по-настоящему вирусной.

С тех пор регулярно появляются сообщения о том, что Сёдертелье все еще тестирует услугу уборки с помощью ворон.

Неясно, почему компания Corvid Cleaning закрылась в прошлом году, хотя оценка 2024 года может дать некоторые подсказки. Авторы исследования назвали “этические последствия и потенциальное воздействие на здоровье ворон” в числе своих главных опасений, а также общественное восприятие этой идеи. Это не первый случай, когда вороны воруют сигареты.

В 2018 году французский исторический тематический парк попал в заголовки новостей, показав своих собственных ворон, собирающих мусор. В конце концов, вопрос не в том, могут ли люди научить ворон убирать за ними мусор, а в том, следует ли им это делать.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, люди выбрасывают около 4,5 трлн фильтров каждый год, и это число вскоре может удвоиться. Окурки накапливаются в населенных районах, а также в более отдаленных водоемах, океанах и лесах. Попав туда, они могут разлагаться десятилетиями, при этом выделяя вредные химические вещества в окружающую среду.

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