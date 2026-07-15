Ад для диких животных: как война изменила некогда надежное убежище видов в Чернобыле (фото)

Ученые использовали фотоловушки, которые показали, как полномасштабная война в Украине повлияла на некогда процветающую дикую природу.

После Чернобыльской катастрофы 1986 года заброшенная пустошь вокруг Чернобыльской АЭС со временем превратилась в убежище для диких животных. Однако это хрупкое равновесие вновь было нарушено с началом полномасштабной войны в Украине, пишет IFLScience.

24 февраля 2022 года Чернобыльская зона отчуждения была захвачена Россией на самых ранних этапах полномасштабного вторжения. К концу марта 2022 года российские войска покинули зону Отчуждения. В результате ученые получили уникальную возможность внимательно наблюдать за экологическими последствиями войны в режиме реального времени.

Лось возле заброшенной деревни Ивановка в Чернобыльской зоне отчуждения Фото: Kateryna Korepanova

Предыдущие исследования уже показали, что за последние десятилетия Чернобыльская зона отчуждения после своего закрытия стала центром биоразнообразия. Популяции благородных оленей, рысей, лосей, диких кабанов, волков и даже бурых медведей восстановились всего за несколько десятилетий, по-видимому, процветая в мире, свободном от вмешательства человека. Увы, вторжение России на территорию Украины разрушили этот хрупкий мир.

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В новом исследовании под руководством Светланы Кудренко из Фрайбургского университета проанализировала сотни тысяч изображений, полученных в зоне отчуждения с помощью фотоловушек. Отметим, что камеры продолжали работать до, во время и после отступления оккупационных войск.

Далее ученые сопоставили эти данные с ежедневными опросами людей, которые продолжали работать или жить в зоне отчуждения и вокруг нее — они сообщали о том, насколько шумным и разрушительным был конфликт в любой конкретный день.

Косули перебегают дорогу в заброшенной деревне Куповате Фото: Kateryna Korepanova

Результаты показали, что присутствие оружия, танков и солдат по-разному влияло на разные виды животных. Например, по мере усиления вооруженного конфликта количество наблюдений благородных оленей увеличилось, в то время как количество наблюдений косуль уменьшилось — казалось, что животные покинули этот регион.

Авторы исследования предполагают, что это расхождение может отражать контраст образе жизни двух видов. Благородные олени живут стадами на открытых пространствах, в то время как косули более пугливы, ведут более уединенный образ жизни и обитают в лесах.

Ученые также обнаружили, что благородные олени и рыжие лисы стали менее активными ночью во время оккупации. Предполагается, что это может быть связано с изменением распорядка для животных, чтобы избежать угроз, связанных с войной.

Черные аисты и серая цапля отдыхают на металлических конструкциях у бывшего пруда-охладителя Чернобыльской атомной электростанции Фото: Kateryna Korepanova

Дикие кабаны и енотовидные собаки, как правило, избегали районов, расположенных рядом с человеческой инфраструктурой, в то время как лисы и рыси, напротив, приближались к этим местам, когда ситуация накалялась. Причины этого не совсем ясны, но исследователи предполагают, что эти животные могли начать ассоциировать такие места с пищей.

Авторы отмечают, что последствия сильно отличаются между видами, но в целом ситуация такова, что война оставляет глубокий след в поведении животных, который распространяется далеко за пределы облученных пустошей Чернобыля, везде, где происходит насилие.

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