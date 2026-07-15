Размером с кошку и рождались десятками: какими были детеныши грозного тираннозавра

Редкое открытие позволило ученым выяснить, какими на самом деле были детеныши одного из самых грозных динозавров в истории Земли.

Во второй части "Парка Юрского периода" охотники находят детеныша тираннозавра и используют его, чтобы заманить взрослую особь в ловушку. Однако ученые утверждают, что создатели фильма вновь ошиблись — на самом деле детеныши тираннозавра выглядели совсем иначе, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые обнаружили и тщательно изучили окаменелости детенышей тираннозавра. В результате им удалось описать, как на самом деле выглядело потомства одного из самых грозных динозавров в мире.

По словам ученых, несмотря на сцену в фильме, в реальности детеныш тираннозавра был бы намного меньше — примерно размером с кошку. Более того, ученые считают, что детеныш должен был бы быть не один — поскольку в гнезде, вероятно, присутствовало несколько десятков особей.

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Вероятно, детеныш тираннозавра также не был бы полезен в качестве приманки. Ученые считают, что родители, скорее всего, пожертвовали бы несколькими детенышами, чтобы избавиться от надоедливых людей.

По словам палеонтолога и эволюционного биолога из Университета Бата в Великобритании, когда люди думают о динозаврах, они, как правило, представляют себе гигантов с длинными шеями, устремленными в верхушки деревьев, огромных рогатых травоядных, сражающихся друг с другом, и, конечно же, самых крупных наземных хищников, которые когда-либо жили на Земле.

Науке хорошо известно о крупных видах, однако более мелкие виды рептилий, млекопитающих и других динозавров остаются мало изученными, поскольку их окаменелости редко сохраняются. В новом исследовании ученые изучили фрагментированные окаменелости, покрывающиеся пылью в ящиках кладовой. В результате им удалось сделать невероятное открытие — ученые обнаружили окаменелые останки детенышей тираннозавров.

По словам соавтора исследования, палеонтолога из Университетов штата Оклахома в США Эрика Снайвли, больше всего их с коллегами удивило, насколько точно окаменелости детенышей тираннозавра напоминают окаменелости крупных взрослых особей.

Данные указывают на то, что кость стопы обладала всеми признаками огромного взрослого тираннозавра: зубы были толстыми и стертыми, а потому ученые пришли к выводу, что детеныши вгрызались в кость так же, как 10-тонный взрослый, разламывающий кости большого трицератопса

В результате, ученым удалось узнать больше о детенышах тираннозавров, о которых сегодня мало что известно. По словам ученых, детеныши достигали в длину около 75 сантиметров, а их вес составлял около 2,5 килограмма. Более того, считается, что сразу после вылупления динозавры, вероятно, весили всего 1,7 килограмма.

Авторы также пришли к выводу, что тираннозавры откладывали много яиц: исследователи оценили их количество в 20-30 за кладку. И это имеет некоторые интересные последствия для их репродуктивной стратегии.

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